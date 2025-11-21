Forto: Nakon decenija obećanja, u potpunosti osigurana sredstva za Šćepan Polje

Ono što se prije samo nekoliko godina činilo nemogućim, danas postaje realnost.

Kako je navedeno iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, izgradnja ceste Sarajevo – Podgorica, na svom najkritičnijem dijelu preko Šćepan Polja, konačno ima u potpunosti osigurana sredstva za izgradnju međudržavnog mosta na Tari te više od 15 kilometara pristupne ceste od graničnog prijelaza Hum prema Brodu na Drini.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naglašava da iza ovog iskoraka stoji dugotrajan proces usaglašavanja i zahtjevna koordinacija sa domaćim i međunarodnim partnerima, bez koje ovaj projekat ne bi bio moguć. Podsjeća da je novac za cestu preko Šćepan Polja dio paketa koji je dogovorio sa Svjetskom bankom tokom niza sastanaka u Vašingtonu, čime je osigurano kompletno finansiranje cijelog projekta.

- Napor se isplatio. Nakon više od 40 godina pukih priča i obećanja, konačno imamo zatvorenu finansijsku konstrukciju – operativna sredstva i jasnu putanju prema početku radova - rekao je ministar Forto.

Sredstva su osigurana kroz finansijski paket dogovoren sa Svjetskom bankom i EBRD-om, uz punu koordinaciju domaćih institucija.

Podsjećamo, nedavno je izvršena pretkvalifikacija izvođača radova na izgradnji mosta na Tari, koji se provodi kao zajednička javna nabavka u saradnji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, JP Putevi Republike Srpske i nadležnih institucija Crne Gore.

Izgradnju mosta finansiraju Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Vlada Crne Gore, dok je finansijer izgradnje kilometra pristupne ceste ka mostu JP Putevi RS, koji provodi postupak zajedničke javne nabavke.