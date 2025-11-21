Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZNAČAJAN PROJEKAT

Forto: Nakon decenija obećanja, u potpunosti osigurana sredstva za Šćepan Polje

Napor se isplatio, rekao je Forto

Forto: Napor se isplatio. Ustupljena fotografija

A. O.

21.11.2025

Ono što se prije samo nekoliko godina činilo nemogućim, danas postaje realnost. 

Kako je navedeno iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, izgradnja ceste Sarajevo – Podgorica, na svom najkritičnijem dijelu preko Šćepan Polja, konačno ima u potpunosti osigurana sredstva za izgradnju međudržavnog mosta na Tari te više od 15 kilometara pristupne ceste od graničnog prijelaza Hum prema Brodu na Drini.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naglašava da iza ovog iskoraka stoji dugotrajan proces usaglašavanja i zahtjevna koordinacija sa domaćim i međunarodnim partnerima, bez koje ovaj projekat ne bi bio moguć. Podsjeća da je novac za cestu preko Šćepan Polja dio paketa koji je dogovorio sa Svjetskom bankom tokom niza sastanaka u Vašingtonu, čime je osigurano kompletno finansiranje cijelog projekta.

- Napor se isplatio. Nakon više od 40 godina pukih priča i obećanja, konačno imamo zatvorenu finansijsku konstrukciju – operativna sredstva i jasnu putanju prema početku radova - rekao je ministar Forto.

Sredstva su osigurana kroz finansijski paket dogovoren sa Svjetskom bankom i EBRD-om, uz punu koordinaciju domaćih institucija.

Podsjećamo, nedavno je izvršena pretkvalifikacija izvođača radova na izgradnji mosta na Tari, koji se provodi kao zajednička javna nabavka u saradnji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, JP Putevi Republike Srpske i nadležnih institucija Crne Gore.

Izgradnju mosta finansiraju Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Vlada Crne Gore, dok je finansijer izgradnje kilometra pristupne ceste ka mostu JP Putevi RS, koji provodi postupak zajedničke javne nabavke.

Paralelno su u toku i postupci koje vodi Crna Gora za projektiranje i izgradnju svoje pristupne ceste, a uskoro se očekuje raspisivanje tendera za 15 kilometara pristupne ceste od graničnog prijelaza Hum – Šćepan Polje ka Brodu na Drini, za šta su namijenjena i operativna sredstva Svjetske banke u iznosu od 39,4 miliona eura te sredstva EBRD-a.

- Sve ovo potvrđuje da put preko Šćepan Polja više nije skica na papiru, nego projekat koji je konačno doveden do faze izvođenja. Ovakvi projekti pokazuju šta donosi ozbiljna saradnja institucija, susjednih zemalja i međunarodnih partnera i daju nam nadu da će ih u budućnosti biti sve više - zaključio je Forto.

# EDIN FORTO
# ŠĆEPAN POLJE
# SARAJEVO – PODGORICA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.