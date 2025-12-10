Direktorica osnovne škole dala neopozivu ostavku zbog vršnjačkog nasilja

Suzana Milić, direktorica Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, gdje su roditelji prijavljivali vršnjačko nasilje, dala je neopozivu ostavku na svoju funkciju.

Ovo je Milićeva potvrdila za "Nezavisne novine" i dodala da više nije direktorica.

- Ja bih vas molila da mene više ne kontaktirate, jer sam upravo dala neopozivu ostavku zbog pritiska medija, torture i maltretiranja mene i moje porodice. Tako da, ubuduće se obraćajte nekom novom direktoru koji će biti imenovan - rekla je Milićeva.

Dodala je da su se trudili maksimalno da situaciju dovedu u red, smanje tenzije koliko je to bilo moguće, te da učenici pokušaju zajedno riješiti problem, uz primjenu mjera protiv onih koji su vršili nasilje.