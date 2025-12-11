Video / Admir Šuvalić: Zavladao je strah u mandatu ministrice Hota-Muminović, ljudi su nezadovoljni

Prosvjetni radnici osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo u petak, 5. decembra, održali su protest ispred zgrade Vlade KS, izražavajući nezadovoljstvo zbog načina na koji je uvedena nova digitalna platforma za prijem zaposlenika u školama. Tim povodom gost emisije „Crvena olovka“ bio je Admir Šuvalić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog odgoja i obrazovanja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor KS.

On je govorio o razlozima nezadovoljstva:

- EMIS je mnoge ljude, mnoge kandidate doveo do očaja jer će se, ako se ovakav konkurs okonča, nakon dugog niza godina rada u prosveti naći na ulici, odnosno ostati bez posla zbog proceduralnih grešaka – kazao je.

Najveći problem je što modul odnosno softversko rješenje ne prati Pravilnik i trenutak nepažnje nekog od kandidata je mogao dovesti do toga da ga apsolutno diskvalifikuju sa konkursa.

- Najbolji primjer je polje gdje se dodaje diploma u kojem ima i polje gdje piše „datum diplomiranja“ i mnogi kandidati su stavili datum izdavanja diplome koji potvrđuje da je diploma validna, ali nisu stavili datum diplomiranja i zbog toga veliki broj radnika koji već rade na tim poslovima ostat će van konkursne procedure. To je navelo kandidate, ali i nas i pravnike da istražujemo EMIS. Shvatili smo da datum diplomiranja ne postoji ni na jednoj diplomi. I ovo će vjerovatno biti jedna od osnova za tužbu nezadovoljnih kandidata – kazao je Šuvalić.