Prva dženaza na novom Gradskom mezarju u Stocu: Asim Ivanković, bivši zatočenik logora HVO-a bit će ukopan

Prva osoba koja će biti ukopana u nedjelju, nakon ikindija-namaza, na novootvorenom Gradskom mezarju Radimlja–Poprati u Stocu, je Stočanin Asim Ivanković. Ivanković je bio bivši logoraš i dugogodišnji stanovnik Stoca, a preminuo je u 83. godini života u švedskom gradu Malmou. U nedjelju će biti klanjana prva dženaza i obavljen prvi ukop.

Ivanković je prije agresije na BiH živio i radio u Stocu, gdje je bio zaposlen u više lokalnih preduzeća, među kojima su Šipad Enterijer, građevinsko preduzeće te preduzeće Metal. Ratni period od 1992. do 1995. godine dočekao je u svom rodnom gradu kao civil.

Tokom 1993. godine Ivanković je odveden u logor Gabela, jedan od najzloglasnijih logora koje je tokom agresije u Bosni i Hercegovini uspostavilo Hrvatsko vijeće obrane (HVO). Logor Gabela nalazio se u blizini Čapljine i služio je za zatočenje bošnjačkih civila i ratnih zarobljenika s područja Hercegovine, uključujući Stolac, Mostar i okolna mjesta.

U logoru Gabela zatočenici su držani u izuzetno teškim i nehumanim uslovima, izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju, prisilnom radu, nedostatku hrane i medicinske njege. Brojne međunarodne i domaće institucije, kao i sudski postupci pred Haškim tribunalom, dokumentovali su zločine počinjene u ovom i drugim HVO-ovim logorima.