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NAKON IKINDIJE

Prva dženaza na novom Gradskom mezarju u Stocu: Asim Ivanković, bivši zatočenik logora HVO-a bit će ukopan

Logor Gabela nalazio se u blizini Čapljine i služio je za zatočenje bošnjačkih civila i ratnih zarobljenika s područja Hercegovine

Harem Radmilja. Društvene mreže

Dž. M.

13.12.2025

Prva osoba koja će biti ukopana u nedjelju, nakon ikindija-namaza, na novootvorenom Gradskom mezarju Radimlja–Poprati u Stocu, je Stočanin Asim Ivanković. Ivanković je bio bivši logoraš i dugogodišnji stanovnik Stoca, a preminuo je u 83. godini života u švedskom gradu Malmou. U nedjelju će biti klanjana prva dženaza i obavljen prvi ukop. 

Ivanković je prije agresije na BiH živio i radio u Stocu, gdje je bio zaposlen u više lokalnih preduzeća, među kojima su Šipad Enterijer, građevinsko preduzeće te preduzeće Metal. Ratni period od 1992. do 1995. godine dočekao je u svom rodnom gradu kao civil.

Tokom 1993. godine Ivanković je odveden u logor Gabela, jedan od najzloglasnijih logora koje je tokom agresije u Bosni i Hercegovini uspostavilo Hrvatsko vijeće obrane (HVO). Logor Gabela nalazio se u blizini Čapljine i služio je za zatočenje bošnjačkih civila i ratnih zarobljenika s područja Hercegovine, uključujući Stolac, Mostar i okolna mjesta.

U logoru Gabela zatočenici su držani u izuzetno teškim i nehumanim uslovima, izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju, prisilnom radu, nedostatku hrane i medicinske njege. Brojne međunarodne i domaće institucije, kao i sudski postupci pred Haškim tribunalom, dokumentovali su zločine počinjene u ovom i drugim HVO-ovim logorima.

Bit će ukopan na novootvorenom Gradskom mezarju Radimlja–Poprati. Društvene mreže

Asim Ivanković je u logoru Gabela proveo približno šest mjeseci. Nakon puštanja iz zatočeništva nije se mogao vratiti normalnom životu u Stocu. Put ga je najprije odveo u izbjeglištvo u Gašince, zatim u Istru, a potom je s porodicom deportovan u Švedsku, gdje je proveo ostatak života.

Ivanković je kao dijete ostao bez oca, koji je poginuo tokom Drugog svjetskog rata, te je cijeli život nosio teret ratnih gubitaka kroz dvije historijske epohe. Iako je posljednje decenije života proveo u inostranstvu, porodica je odlučila da bude ukopan u rodnom Stocu.

Njegov ukop na novom Gradskom mezarju Radimlja-Poprati ima dodatnu simboliku, jer se radi o prvom ukopu na ovom mezarju, ali i o povratku bivšeg logoraša u grad iz kojeg je tokom agresije nasilno odveden.

# STOLAC
# LOGORAŠI
# DŽENAZA
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