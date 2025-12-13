U ovih pet gradova u BiH zrak je nezdrav: Ovo stanje predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju

Zrak je jutros ocijenjen kao nezdrav u Banjoj Luci, Sarajevu, Kaknju, Visokom i Zenici, zbog čega se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom, objavljeno je na stranici „Zrak.eko-akcija“.

Prema mjerenjima obavljenim u 8 sati, indeks kvaliteta zraka u Kaknju iznosio je 167, u Visokom 163, u Banjoj Luci 158, u Sarajevu 156, dok je u Zenici zabilježena vrijednost od 154.

Ljekari upozoravaju da ovakvo, izrazito zagađeno stanje zraka predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju. Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebaju maksimalno smanjiti sve aktivnosti na otvorenom, dok se ostatku stanovništva savjetuje da izbjegava duži boravak i veće fizičke napore vani.

U Tuzli, Bosanskom Brodu, Ilijašu, Prijedoru, Travniku i Hadžićima zrak je označen kao nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Indeks kvaliteta zraka u Tuzli iznosi 145, u Bosanskom Brodu i Ilijašu 127, u Prijedoru 116, dok su u Travniku i Hadžićima izmjerene vrijednosti od 109.

Umjereno zagađenje zraka zabilježeno je u Doboju, Livnu, Vogošći, Bihaću, Maglaju, Živinicama, Kalesiji i Lukavcu.

Prema važećim kriterijima, indeks kvaliteta zraka od 0 do 50 smatra se dobrim, vrijednosti od 51 do 100 označavaju umjereno zagađenje, od 101 do 150 zrak je nezdrav za osjetljive kategorije, od 151 do 200 nezdrav za sve građane, od 201 do 300 vrlo nezdrav, dok vrijednosti iznad 300 predstavljaju ozbiljnu opasnost po zdravlje.