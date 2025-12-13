Kojović: I Dodik i Čović se jako nadaju da će idući izbori eliminisati Našu stranku

Državni zastupnik Naše stranke Predrag Kojović u intervjuu za Oslobođenje govorio je o napadima iz oba entiteta, pozivu Borjani Krišto i izbornim krađama.

Ana Trišić Babić u ime SNSD-a kaže da je entitet spreman za pregovore sa Evropskom unijom, a lideru HDZ-a Draganu Čoviću su puna usta federalizma, piše Oslobođenje. I na kraju je za sve kriva Naša stranka. Zašto?

- Puno zuje, a malo meda daju, kako se kaže. Izjava predsjednice RS-a Ane Trišić Babić je činjenično pogrešna i banalno manipulativna, jer kazati da je entitet spreman za pregovore sa EU - a pregovara država, a ne entitet - a istovremeno blokirati usvajanje zakona na državnom nivou koji su neophodni uslov za otvaranje pregovora je politički licemjerno.

Dragan Čović, iz nekog razloga, vjeruje da je dalja podjela Bosne i Hercegovine moguća u novom svjetskom poretku čije se konture počinju nazirati i da među svjetskim liderima postoji dovoljno nemislećih političkih avanturista u današnjem svijetu koji će to podržati. Poražavajuće je gledati kako polusvijet pokušava preuzeti kontrolu nad politikom.

- Zato im smeta Naša stranka koja apsolutno odbija da pristane na banalizaciju svega, na promociju ispodprosječnosti i pretvaranje politike u jeftinu i primitivnu reality TV emisiju.

Čini se kako su napadi na stranku kojoj pripadate sinhronizovani i dolaze iz oba entiteta. Je li, uprkos tome, dobar dio građana svjestan činjenice da, recimo, Nihad Uk nije (jedini) kriv za kotlovnicu staru desetljeća, koja se nije redovno ni održavala?

- Naravno da napadi na Našu stranku dolaze iz oba entiteta. Ja bih se zabrinuo da nije tako. I Dodik i Čović se jako nadaju da će idući izbori eliminisati Našu stranku iz procesa odlučivanja u BiH. Jedini koji se tome nadaju više od Čovića i Dodika su SDA i DF.

Mi jako dobro znamo, i moguće je da to nismo dovoljno dobro i dovoljno često komunicirali, frapantno stanje koje smo zatekli nakon njihove decenijske vlasti. Ogroman trud smo morali uložiti i svakodnevno ulažemo samo da popravimo ono što smo zatekli. Ali, s druge strane, važnije nam je da se posvetimo svojim projektima, a ne njihovim višedecenijskim neradom, nebrigom i kriminalom. Dubioza u javnim preduzećima koju smo zatekli u Kantonu Sarajevo, naprimjer, iznosila je skoro pola milijarde KM. Sve smo još 2018. godine dokumentovali i dostavili Tužilaštvu i nadam se da će jednog dana u skoroj budućnosti Tužilaštvo početi obrađivati te predmete. Ja se divim stoicizmu s kojim premijer Uk nosi svoj teret.

- Jako sam ponosan na njega zato što na neosnovane napade reaguje pametno, odgovorno i dostojanstveno. On je primjer zašto mladima treba dati odgovornost u našoj zemlji".

Trojka poziva Borjanu Krišto da jednim potpisom riješi sve zastoje koje imamo u vlasti, dok lider HDZ-a BiH najavljuje odlazak u Banjaluku. Ako smo već stali na putu ka EU, koliko je važno objasniti partnerima van granica BiH šta rade SNSD i HDZ?

- To je urađeno. Nema evropske prijestolnice koju ministar Elmedin Konaković i predsjednica Sabina Ćudić nisu obišli više puta zadnjih godina. Rezultat je činjenica da svi u Evropskoj uniji znaju da je Bosna i Hercegovina, zahvaljujući dejtonskom Ustavu, talac Putinovih eksponenata i onih koji na devedesete gledaju kao propuštenu priliku, kao što to radi Čović".

Očekujete li ponavljanje prijevremenih izbora bar na mjestima gdje su uočene nepravilnosti, kada je riječ o mjestu predsjednika RS-a?

- Naravno. I uvjeren sam da će, ako se to uradi kako treba, pobjednik biti gospodin Blanuša".

Treba li ikoga čuditi što su se Vaše kolege iz SNSD-a oglasile tvrdnjama da bi uvođenje biometrije u izborni proces donijelo više štete nego koristi? Sjećate li se vremena kada su se zdušno protiv novih tehnologija borili SNSD, HDZBiH i SDA zajedno?

- Naravno da se sjećam. Intimno, oni i dalje to misle, ali su snaga javnosti i činjenica da je trojka u poziciji da odlučuje nadjačale njihovu potajnu želju da rezultate izbora znaju prije nego što glasanje uopšte i počne. To je sada već nezaustavljiv proces".