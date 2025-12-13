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DRŽAVNI ZASTUPNIK

Kojović: I Dodik i Čović se jako nadaju da će idući izbori eliminisati Našu stranku

Napadi na Našu stranku dolaze iz oba entiteta, kaže Kojović

Kojović: Puno zuje, a malo meda daju, kako se kaže. Fena

A. O.

13.12.2025

Državni zastupnik Naše stranke Predrag Kojović u intervjuu za Oslobođenje govorio je o napadima iz oba entiteta, pozivu Borjani Krišto i izbornim krađama.

Ana Trišić Babić u ime SNSD-a kaže da je entitet spreman za pregovore sa Evropskom unijom, a lideru HDZ-a Draganu Čoviću su puna usta federalizma, piše Oslobođenje. I na kraju je za sve kriva Naša stranka. Zašto?

- Puno zuje, a malo meda daju, kako se kaže. Izjava predsjednice RS-a Ane Trišić Babić je činjenično pogrešna i banalno manipulativna, jer kazati da je entitet spreman za pregovore sa EU - a pregovara država, a ne entitet - a istovremeno blokirati usvajanje zakona na državnom nivou koji su neophodni uslov za otvaranje pregovora je politički licemjerno.

Dragan Čović, iz nekog razloga, vjeruje da je dalja podjela Bosne i Hercegovine moguća u novom svjetskom poretku čije se konture počinju nazirati i da među svjetskim liderima postoji dovoljno nemislećih političkih avanturista u današnjem svijetu koji će to podržati. Poražavajuće je gledati kako polusvijet pokušava preuzeti kontrolu nad politikom.

- Zato im smeta Naša stranka koja apsolutno odbija da pristane na banalizaciju svega, na promociju ispodprosječnosti i pretvaranje politike u jeftinu i primitivnu reality TV emisiju.

Čini se kako su napadi na stranku kojoj pripadate sinhronizovani i dolaze iz oba entiteta. Je li, uprkos tome, dobar dio građana svjestan činjenice da, recimo, Nihad Uk nije (jedini) kriv za kotlovnicu staru desetljeća, koja se nije redovno ni održavala?

- Naravno da napadi na Našu stranku dolaze iz oba entiteta. Ja bih se zabrinuo da nije tako. I Dodik i Čović se jako nadaju da će idući izbori eliminisati Našu stranku iz procesa odlučivanja u BiH. Jedini koji se tome nadaju više od Čovića i Dodika su SDA i DF.

Mi jako dobro znamo, i moguće je da to nismo dovoljno dobro i dovoljno često komunicirali, frapantno stanje koje smo zatekli nakon njihove decenijske vlasti. Ogroman trud smo morali uložiti i svakodnevno ulažemo samo da popravimo ono što smo zatekli. Ali, s druge strane, važnije nam je da se posvetimo svojim projektima, a ne njihovim višedecenijskim neradom, nebrigom i kriminalom. Dubioza u javnim preduzećima koju smo zatekli u Kantonu Sarajevo, naprimjer, iznosila je skoro pola milijarde KM. Sve smo još 2018. godine dokumentovali i dostavili Tužilaštvu i nadam se da će jednog dana u skoroj budućnosti Tužilaštvo početi obrađivati te predmete. Ja se divim stoicizmu s kojim premijer Uk nosi svoj teret.

- Jako sam ponosan na njega zato što na neosnovane napade reaguje pametno, odgovorno i dostojanstveno. On je primjer zašto mladima treba dati odgovornost u našoj zemlji".

Trojka poziva Borjanu Krišto da jednim potpisom riješi sve zastoje koje imamo u vlasti, dok lider HDZ-a BiH najavljuje odlazak u Banjaluku. Ako smo već stali na putu ka EU, koliko je važno objasniti partnerima van granica BiH šta rade SNSD i HDZ?

- To je urađeno. Nema evropske prijestolnice koju ministar Elmedin Konaković i predsjednica Sabina Ćudić nisu obišli više puta zadnjih godina. Rezultat je činjenica da svi u Evropskoj uniji znaju da je Bosna i Hercegovina, zahvaljujući dejtonskom Ustavu, talac Putinovih eksponenata i onih koji na devedesete gledaju kao propuštenu priliku, kao što to radi Čović".

Očekujete li ponavljanje prijevremenih izbora bar na mjestima gdje su uočene nepravilnosti, kada je riječ o mjestu predsjednika RS-a?

- Naravno. I uvjeren sam da će, ako se to uradi kako treba, pobjednik biti gospodin Blanuša".

Treba li ikoga čuditi što su se Vaše kolege iz SNSD-a oglasile tvrdnjama da bi uvođenje biometrije u izborni proces donijelo više štete nego koristi? Sjećate li se vremena kada su se zdušno protiv novih tehnologija borili SNSD, HDZBiH i SDA zajedno?

- Naravno da se sjećam. Intimno, oni i dalje to misle, ali su snaga javnosti i činjenica da je trojka u poziciji da odlučuje nadjačale njihovu potajnu želju da rezultate izbora znaju prije nego što glasanje uopšte i počne. To je sada već nezaustavljiv proces".

Komentarisali ste posljednjih dana prijedloge zakona o VSTV-u i Sudu BiH, uz opasku da ono što je pred Vijeće ministara pokušao staviti ministar Davor Bunoza ne ispunjava evropske standarde. Zašto uopšte pravimo zakone uz koje navodimo da će se mijenjati u roku od godinu ili dvije kad znamo da od toga nema ništa?

- Zakon o VSTV-u koji je predložen od ministra Bunoze nije u skladu sa EU standardima i njegovo usvajanje se neće smatrati ispunjenjem uslova. On to zna. Zašto uprkos tome predlaže takav zakon, pitanje je za njega, ali pretpostavljam da je njegov prijedlog rezultat želja SNSD-a i HDZ-a. U svakom slučaju, trojka je izradila drugi prijedlog Zakona o VSTV-u za koji vjerujemo da će naići na podršku EU".

# SNSD
# PREDRAG KOJOVIĆ
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
# DRAGAN ČOVIĆ
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