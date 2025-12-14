Ministar iz RS učestvovao na skupu radikala u Njujorku s desničarima iz cijelog svijeta

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Zlatan Klokić, učestvovao je na gala večeri u Njujorku koju je organizovalo radikalno krilo američke Republikanske stranke.

Iako je zvanični domaćin bio New York Young Republican Club, događaj je ove godine privukao radikalne desničare iz više država širom svijeta.

Delegacije su poslale stranke poput njemačkog AfD-a, francuskog Nacionalnog okupljanja, mađarskog Fidesza, ali i brojnih drugih ekstremno desnih političkih formacija.

Na gala večeri prisustvovali su i predstavnici desničarskih stranaka iz Španije, Rumunije, Japana, Južne Afrike i Srbije, a ukupno je bilo više od 800 zvanica.

Među najznačajnijim gostima bio je njemački političar Markus Fronmajer, poznat po ekstremnim stavovima, a prema dokumentima njemačkog Der Spiegela označen je i kao “političar pod potpunom kontrolom” Kremlja.

New York Young Republicans Club, zvanični organizator, ima snažne veze sa radikalnim MAGA (Make America Great Again) pokretom unutar američke Republikanske stranke.