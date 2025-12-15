Zuhrić: Dolazi vrijeme Kovačevića, prolazi vrijeme NiP-a

Albin Zuhrić, predsjednik Kantonalnog odbora Demokratske fronte Sarajevo, zastupnik te stranke u Skupštini Kantona Sarajevo i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH snažno je stao u odbranu kandidature Slavena Kovačevića.

On je ocijenio da su napadi koji dolaze iz nacionalističkih krugova i pojedinih stranaka Trojke dokaz da se radi o kandidatu kojeg se politički protivnici istinski boje.

Upozorio na napade

Zuhrić je najprije čestitao Kovačeviću na kandidaturi, ističući da je s njim ranije sarađivao i da njegov patriotizam, kako je naveo, „nije i ne može biti upitan“.

– To je čovjek koji voli Bosnu i Hercegovinu i zamišlja je kao državu u kojoj smo svi jednaki, u kojoj ne vrijedimo više ili manje zbog vjere ili imena. Slaven je neko ko, čak i kada bi pokušao da glumi nacionalistu, ne bi znao kako to da uradi – poručio je Zuhrić.

On je upozorio da Kovačevića očekuju žestoki napadi onih koji, prema njegovim riječima, „manje vole ovu državu od njega“, a koji će se služiti lažima i obmanama kako bi diskreditovali njegovu kandidaturu. Kao primjer naveo je, kako kaže, neistine koje se mjesecima plasiraju u vezi s Kovačevićevim izjašnjavanjem pred Sudom u Strazburu.

– U toj tužbi izjašnjavanje uopšte nije igralo ulogu. Slaven je tužio državu jer kao građanin nije mogao da glasa za koga želi, kao što to ne mogu ni ostali građani, bez obzira na to kako se izjašnjavaju. Laž, nastala u kuhinji nacionalista, brzo su prigrlili mnogi u Trojci i mjesecima radili na tome da tužba propadne – naglasio je Zuhrić.

Posebno je istakao da je Kovačević istovremeno i Hrvat i Bosanac i Hercegovac, te da svako ko s tim ima problem, zapravo ima problem s idejom države jednakih ljudi.

– Ko to ne može da prihvati, nema problem sa Slavenom, nego sa Bosnom i Hercegovinom kao državom ravnopravnih građana – rekao je Zuhrić.

Satelitska stranka

Dodao je da je, kako kaže, apsurdno uopšte raspravljati o tome da li je Kovačević Hrvat, podsjećajući da su HDZ, Trojka i njihovi „agenti u Strazburu“ mjesecima vodili kampanju diskreditacije pokušavajući dokazati upravo to – da je Hrvat i da samim tim nije ugrožen – iako to, prema njegovim riječima, nije imalo nikakve veze s predmetom tužbe.

Zuhrić se posebno osvrnuo na jutrošnje napade iz Naroda i pravde (NiP), ocijenivši ih kao još jednu potvrdu da je riječ o, kako je naveo, „satelitskoj stranci HDZ-a“.

– Prvi koji su istrčali da napadnu Slavenovu kandidaturu su oni koji se danas najviše moraju dokazivati Draganu Čoviću i Zagrebu. Srećom, kako dolazi vrijeme ljudi poput Slavena, tako prolazi vrijeme NiP-a – poručio je.

Na kraju je istakao da, po njegovom mišljenju, agresivne reakcije analitičara, stranaka i medija pod kontrolom HDZ-a najbolje govore o snazi Kovačevićeve kandidature.

– Takve reakcije jasno pokazuju da je Slaven odličan kandidat i da ga se boje – zaključio je Zuhrić.