Ministarstvo sigurnosti BiH o izvlačenju tijela na Visočici: Nismo dobili zahtjev nijednog nivoa vlasti

Povodom akcije izvlačenja poginulog planinara na planini Visočici, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine želi informirati javnost da jučer nije zaprimilo zvaničan zahtjev nijednog nivoa vlasti za traženje pomoći, uključujući i zahtjev za helikoptersku podršku EUFOR-a, koji jedini raspolaže kapacitetima i opremom za letenje i spašavanje u noćnim uslovima.

Prvi telefonski poziv spasilaca upućen je OKC-u 112 BiH tek oko 17 sati, s obzirom na to da je padala noć te je tražena pomoć za angažovanje helikoptera za transport poginulog planinara iz izuzetno teškog i nepristupačnog terena, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

S obzirom na to da sa nižih nivoa vlasti nisu pristigli zvanični zahtjevi, predstavnici nadležnih institucija su direktno kontaktirani oko dostavljanja neophodnog zahtjeva za traženje pomoći. Bez ovih podataka nije moguće uputiti helikoptersku letjelicu, jer su sa terena neophodni tačni podaci, uključujući koordinate lokacije nesreće i procjenu mogućnosti pristupa helikoptera radi eventualne evakuacije.

U tom kontekstu, zamjenik ministra sigurnosti je lično kontaktirao EUFOR s ciljem da se, ukoliko se za to steknu uslovi, pruži pomoć pripadnicima gorskih službi spašavanja.