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REAKCIJA

Ministarstvo sigurnosti BiH o izvlačenju tijela na Visočici: Nismo dobili zahtjev nijednog nivoa vlasti

Zamjenik ministra sigurnosti je lično kontaktirao EUFOR s ciljem da se, ukoliko se za to steknu uslovi, pruži pomoć pripadnicima gorskih službi spašavanja

Izvlačenje tijela. Screenshot

S. S.

15.12.2025

Povodom akcije izvlačenja poginulog planinara na planini Visočici, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine želi informirati javnost da jučer nije zaprimilo zvaničan zahtjev nijednog nivoa vlasti za traženje pomoći, uključujući i zahtjev za helikoptersku podršku EUFOR-a, koji jedini raspolaže kapacitetima i opremom za letenje i spašavanje u noćnim uslovima.

Prvi telefonski poziv spasilaca upućen je OKC-u 112 BiH tek oko 17 sati, s obzirom na to da je padala noć te je tražena pomoć za angažovanje helikoptera za transport poginulog planinara iz izuzetno teškog i nepristupačnog terena, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

S obzirom na to da sa nižih nivoa vlasti nisu pristigli zvanični zahtjevi, predstavnici nadležnih institucija su direktno kontaktirani oko dostavljanja neophodnog zahtjeva za traženje pomoći. Bez ovih podataka nije moguće uputiti helikoptersku letjelicu, jer su sa terena neophodni tačni podaci, uključujući koordinate lokacije nesreće i procjenu mogućnosti pristupa helikoptera radi eventualne evakuacije.

U tom kontekstu, zamjenik ministra sigurnosti je lično kontaktirao EUFOR s ciljem da se, ukoliko se za to steknu uslovi, pruži pomoć pripadnicima gorskih službi spašavanja.

Naknadno, u 20.35 sati, Federalna uprava civilne zaštite informisala je OKC BiH 112 da je odustala od upućivanja zahtjeva prema EUFOR-u, te da će zahtjev za angažman helikoptera biti upućen Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine još jednom naglašava da je u ovakvim situacijama od izuzetne važnosti hitno reagovanje svih nadležnih institucija i postupanje u skladu sa propisanim procedurama sistema zaštite i spašavanja, kako bi se moglo blagovremeno reagovati u slučajevima spašavanja unesrećenih osoba, ali i pružiti podrška pripadnicima službi zaštite i spašavanja koji na terenu djeluju u izuzetno teškim i izazovnim uslovima.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine izražava zahvalnost pripadnicima svih službi zaštite i spašavanja koji su učestvovali u ovoj složenoj i zahtjevnoj akciji spašavanja.

Također, Ministarstvo upućuje apel svim građanima da izbjegavaju kretanje po teškim i nepristupačnim terenima, posebno u zimskim uslovima, ukoliko ne posjeduju odgovarajuću opremu i potrebnu pripremu.

# MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH
# VISOČICA
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