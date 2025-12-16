Inspekcija češljala privatne ustanove socijalne zaštite u KS: Kazne od 72.230 KM

U skladu s planom pojačanih aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, od 1. do 30. novembra ove godine, provedeni su timski inspekcijski nadzori nad radom devet privatnih ustanova socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo.

Nadzore su, svako iz svoje nadležnosti, proveli kantonalni inspektori rada, zaštite na radu, socijalne zaštite, zdravstveni, sanitarni i inspektori za hranu, te saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

U postupku provedenih nadzora u navedenom periodu doneseno je ukupno 37 rješenja (33 rješenja o otklanjanju nedostataka i četiri o upozorenju), te 35 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 72.230 KM, saopćeno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.