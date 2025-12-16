Inspekcija češljala privatne ustanove socijalne zaštite u KS: Kazne od 72.230 KM

U skladu s planom pojačanih aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, od 1. do 30. novembra ove godine, provedeni su timski inspekcijski nadzori nad radom devet privatnih ustanova socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo.
Nadzore su, svako iz svoje nadležnosti, proveli kantonalni inspektori rada, zaštite na radu, socijalne zaštite, zdravstveni, sanitarni i inspektori za hranu, te saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.
U postupku provedenih nadzora u navedenom periodu doneseno je ukupno 37 rješenja (33 rješenja o otklanjanju nedostataka i četiri o upozorenju), te 35 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 72.230 KM, saopćeno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.
Inspektori rada, zaštite na radu i socijalne zaštite donijeli su ukupno 26 rješenja, te su izrekli i 28 prekršajnih naloga u iznosu od 70.280 KM radi utvrđenih nepravilnosti koje se odnose na neispunjavanje obaveza poslodavca utvrđenih članom 24. Zakona o radu FBiH, te na nedostatke u ispunjavanju uslova propisanih članom 7. stav 8. i članom 12. Pravilnika o opštim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite, kao i propuste u provođenju obaveznih mjera zaštite na radu i osiguranju sigurnog radnog okruženja propisane članom 22. Zakona o zaštiti na radu.
Kantonalni zdravstveni, sanitarni i inspektori za hranu donijeli su u postupku nadzora 11 rješenja o otklanjanju nedostataka i izrekli sedam prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.950 KM. Utvrđene nepravilnosti iz njihove nadležnosti, između ostalog, odnose se na neispunjavanje zakonskih obaveza u oblasti higijene i rukovanja hranom propisanih članovima 25., 26., 28. i 29. Zakona o hrani, stručno postupanje i vođenje evidencija propisano članom 44. Zakona o liječništvu, te neprovođenje obaveznih i preventivnih mjera zaštite od zaraznih bolesti shodno odredbama člana 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.
Iz nadležnosti saobraćajnih inspektora koje su se odnosile na kontrolu upotrebe sanitetskih vozila, nije bilo utvrđenih nepravilnosti.
Privatne i javne ustanove socijalne zaštite, koje su pod kontinuiranim nadzorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, ostat će i u predstojećem periodu u fokusu redovnih nadzora kantonalnih inspektora, bilo po službenoj dužnosti ili na osnovu eventualnih zahtjeva za inspekcijski nadzor, a sve s ciljem osiguranja poštivanja zakonskih obaveza i očuvanja sigurnosti korisnika u ustanovama socijalne zaštite.