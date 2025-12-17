Generalmajor Mirsad Ahmić za “Dnevni avaz”: Budućnost BiH sigurna je sa EU i NATO-om

Objava Nacionalne sigurnosne strategije Sjedinjenih Američkih Država, koja ukazuje na restriktivniji pristup daljem širenju NATO-a, ponovo je otvorila pitanje realnih dometa integracija Bosne i Hercegovine. U politički složenom ambijentu, uz rastuće globalne rizike i pojačane geopolitičke pritiske na Zapadni Balkan, dileme o članstvu BiH u NATO-u dobile su novu težinu.

Efikasan odgovor

Istovremeno, BiH ima jasno definirane strateške dokumente, zakone i odluke koje potvrđuju njen euroatlantski kurs, dok Oružane snage BiH predstavljaju jednu od rijetkih institucija koja taj kurs dosljedno provodi u praksi, kroz reforme, usvajanje NATO standarda i aktivnu saradnju sa saveznicima.

O tome kakve poruke građanima šalju aktuelni globalni procesi, ali i kakvu ulogu Oružane snage BiH imaju u očuvanju sigurnosti i međunarodnog kredibiliteta države, razgovarali smo sa zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH za resurse, generalmajorom Mirsadom Ahmićem.

Koliko je u ovom trenutku realno i izvjesno članstvo BiH u EU i NATO-u, te šta da očekuju građani, posebno u svjetlu objave američke Nacionalne sigurnosne strategije?

Sigurnosna i odbrambena politika su okvir koje je donijela Vrhovna komanda i ne treba to stidljivo iznositi. Ovi strateški dokumenti i zakoni koji su doneseni i koji afirmiraju vanjskopolitičke ciljeve BiH rezultat su izuzetno složenih i teških reformskih procesa, doneseni su konsenzusom svih relevantnih i legitimnih subjekata i moraju se poštovati.

Šta se nudi kao alternativa članstvu u EU i NATO? Ništa! Zapravo, neizvjesnost i poražavajući pokazatelji o odlasku 400.000 mladih iz BiH u periodu od 2009. do 2023. godine, koji su se, ne čekajući političke odluke, individualno „učlanili“ u NATO i EU. Da, naša djeca su se iselila, uglavnom, u zemlje zapadne Evrope, SAD i Kanadu.

Nedavno je iz sjedišta NATO-a upućeno priznanje OSBiH za visok nivo saradnje i dosljednu primjenu NATO standarda. Koliko su oni nama pomogli?

Donošenjem značajnih odluka 2005., pa tako i 2006. i 2008.godine, u procesu reforme odbrane i utvrđivanja naših ciljeva koji se tiču članstva u EU i NATO našoj državi se, s jedne strane, omogućava, kolektivna sigurnost i zaštita kroz međunarodne garancije. S druge strane implementacijom NATO standarda u Oružanim snagama podiže se profesionalnost, interoperabilnost i gradi i unaprijeđuje sposobnost efikasnog odgovora na krizne situacije uključujući i hibridne prijetnje.

NATO članice i naši partneri su, samo u nekoliko posljednjih godina, na opremanje i obuku OSBiH izdvojili više 150 miliona eura/dolara. To rade samo prijatelji. Naše kasarne su danas gradilišta koja finansiraju naši NATO prijatelji. Naša oprema i naoružanje, borbena vozila i helikopteri su donirani od strane članica NATO-a. Teško je sve pobrojati ali u svemu prednjače SAD, Njemačka, Turska, UK, Norveška, Slovenija, Austrija, Švicarska, EU i zemlje članice EU, te drugi partneri na bilateralnoj osnovi. Oni su uložili ova sredstva u opremanje i modernizaciju OSBiH. To želimo da istaknemo. Zajedničke obuke, vježbe i pristup modernim tehnologijama dodatno jačaju operativne kapacitete, našu otpornost ali i kredibilitet OS BiH u međunarodnim misijama.

Koliko su, osim sigurnosnih, euroatlantske integracije važne i za ekonomsku stabilnost BiH, privlačenje investicija i zadržavanje mladih, te kakvu ulogu u tom procesu imaju OSBiH?

Ekonomski aspekt je jednako važan. Euroatlantske integracije doprinose stabilnijem investicionom okruženju, smanjenju rizika od konflikata i povećanju ekonomskog povjerenja investitora. Stabilna i sigurna država lakše privlači strane investicije, osigurava kontinuitet trgovinskih i ekonomskih partnerstava i stvara povoljnije uslove za razvoj infrastrukture, energetike i privrede u cjelini.

Ukratko, integracija BiH u EU i NATO predstavlja stratešku prednost koja jača kolektivnu sigurnost, profesionalne i operativne kapacitete OS BiH, dok istovremeno osigurava ekonomske koristi kroz stabilnost, povjerenje investitora i unapređenje razvoja države. Ovome svjedoče primjeri država iz našeg susjedstva koje su postale članice EU i NATO-a. To će, siguran sam, omogućiti da naši mladi ostaju u BiH i grade svoju budućnost ovdje. A to svi želimo.

Zadatak OS BiH da neprestano rade i da se dokazuju, što je i naša zakonska obaveza, bez obzira na sve međunarodne izazove. Samo se sjetite koliko je uslova imao i ima NATO u smislu davanja “zelenog svjetla“ BIH za priključenje procesima za članstvo u ovoj organizaciji. Geopolitika se mijenja na dnevnoj bazi i mi nastavljamo i dalje da se maksimalno pripremamo za ispunjenje vanjskopolitičkih i odbrambeno-sigurnosnih ciljeva BiH, a to je intenziviranje saradnje i integracija u regionalne, evropske i euroatlanske strukture. Vjerujem da će naša politika uraditi sve da se BiH nađe u članstvu država ne samo NATO-a već i EU.

Da se situacija i odnosi svakodnevno mijenjaju pokazuje i poziv BiH i OSBiH da bude dio međunarodne koalicije na uspostavljanju mira na Bliskom istoku. Svakako ćemo tražiti načina kao što smo činili i ranije da i druge naše kapacitete stavimo u funkciju podrške miru, kao sto je obuka u Centru za obuku za operacije podrške miru i Centru za protivminsko djelovanje. Stoga, biti dio svega navedenog je velika čast!

U službi građana

Kako se aktuelni sukobi u svijetu reflektuju na sigurnost u BiH jer smo svjedoci da postoje različiti negativni uticaji koji se čak suprostavljaju aktuelnim, na politickoj razini, kroz konsenzus usaglašenim, politikama BiH koje je donijelo Predsjedništvo BiH, a koje se odnose na našu NATO i EU budućnost?

- Aktuelni sukobi u svijetu, uključujući krizne situacije u istočnoj Evropi, Bliskom istoku i Africi, pokazuju koliko je sigurnosno okruženje složeno i nepredvidivo. Takvi konflikti naglašavaju važnost jačanja profesionalnih, interoperabilnih, stabilnih i opremljenih oružanih snaga, kao i diplomatske i sigurnosne koordinacije na međunarodnom nivou čemu svjedočimo i danas. Zahvaljujući prije svega angažmanu SAD-a i saveznika, aktuelni su procesi kojim se traže rješenja za uspostavljane stabilnosti u očuvanju mira u BiH i regionu. Mislim da za SAD i partnere ne postoje nepoznanice u vezi sa situacijom u BiH i okruženju i mi smo spremni da u saradnji sa saveznicima odgovorimo svim sigurnosnim izazovima.

S druge strane, za nas u OSBiH važna je podrške institucija BiH koje bi trebale da osiguraju neophodne finansijske resurse za OSBiH. Iskreno se nadam da će ta podrška već i kod aktuelnog i budućeg finansiranja naših potreba biti bolja. Mi ćemo uporedo sa tim nastaviti da vrijedno radimo, razvijamo projekte i izuzetno važnu i itenzivnu saradnju sa nasim partnerima kako bi se osigurale sve pretpostavke za izvršavanje zadataka i misija OSBiH. I na taj način dajemo poruku da smo odlučni da odgovorimo na sve izazove.

Također, smatram važnim istaći da je ideja i cilj euroatlantske budućnosti BiH ostvariva i da će i naša zakonska obaveza da radimo na tome u konačnici pobijediti sve izazove koji nam se nalaze na putu. Mi ćemo uvijek nastojati da osiguramo okolnosti za stabilno i profesionalno funkcioniranje Oružanih snaga i njihovu spremnost da budu u službi države BiH i njenim građanima, ali i u okviru međunarodnih misija širom svijeta. Time se osigurava kredibilitet BiH kao pouzdanog partnera i mogućnost suprotstavljanja spoljnim pritiscima i destabilizirajućim uticajima.

Ukratko, aktuelni sukobi i aktivnosti, samo naglašavaju značaj jedinstvenog, profesionalnog i interoperabilnog odbrambenog i sigurnosnog sistema za očuvanje euroatlantskog kursa BiH.

Obuka po NATO standardima

Kako u najkraćem možete opisati 20 godina postojanja OS BiH. Šta su OSBiH danas?

- Dvadeset godina postojanja OS BiH obilježeno je izgradnjom povjerenja među ljudima i zajednicama, i prevazilaženjem brojnih izazova u izgradnji i razvoju te jačanju profesionalne vojske. Danas OS BiH predstavljaju profesionalan i multietnički kolektiv, posvećen službi Bosni i Hercegovini i njenim građanima ali i državama i narodima širom svijeta služeći u međunarodnim misijama podrške i uspostavljanja mira.

Koja su najznačajnija postignuća OSBiH?

Najznačajnija postignuća Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ogledaju se u njihovoj potpunoj integraciji i jedinstvu, čime su izgrađene kao profesionalne i funkcionalne odbrambene snage koje su se razvijale uporedo s društvom, uprkos složenim političkim i sigurnosnim okolnostima. Sistemskom primjenom NATO standarda u obuci, vježbama i operacijama postignuta je puna interoperabilnost s međunarodnim partnerima, što je omogućilo učešće OS BiH u operacijama kolektivne sigurnosti i jačanje saradnje u regionalnim, evropskim i euroatlantskim strukturama.

Primjena savremenih doktrina rezultirala je konkretnim uspjesima u domaćim i međunarodnim misijama, gdje su OS BiH dosljedno pokazivale visok stepen profesionalnosti. Posebno su se istakle u pružanju pomoći civilnim strukturama tokom elementarnih nepogoda – sanirani su stotine kilometara puteva i riječnih obala, izgrađeni kilometri nasipa i desetine objekata, spašeni hiljade hektara šuma gašenjem požara, evakuisane stotine građana pogođenih poplavama i mećavama, te deminirani milioni kvadratnih metara terena uz uništavanje više od 20.000 mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Paralelno s tim, zbrinuto je više od 23.000 tona nestabilne municije, čime je uklonjen ozbiljan sigurnosni rizik.

OS BiH su pružale pomoć i van granica zemlje, uključujući poplave u Sloveniji, zemljotres u Turskoj i požare u Crnoj Gori, dok je kroz operacije podrške miru više od 1.500 pripadnica i pripadnika učestvovalo u mirovnim misijama širom svijeta. Time su Oružane snage BiH dostojno predstavljale Bosnu i Hercegovinu i potvrdile status pouzdanog partnera u međunarodnoj zajednici, što je i ključni razlog visokog povjerenja građana.

Koliko su, po Vašem mišljenju, unaprijeđeni uslovi života i rada, mogućnosti obrazovanja i razvoja karijere, ali i odluke o povećanju plata i naknada, doprinijeli jačanju standarda pripadnica i pripadnika OSBiH?

Postoji izražen interes za rad u OSBiH naših mladih zahvaljujući svemu navedenom ali i uvjetima za život i rad, te za razvoj i upravljanje karijere u OSBiH. Naše pripadnice i pripadnici se školuju u okviru bilateralne i multilateralne saradnje širom svijeta, stiču znanja i iskustva koja su izuzetno vrijedna. Razvijaju se prijateljstva što je korisno i za državu BiH.

S druge strane, posebno u posljednjih nekoliko godina, imali smo odluke VM BiH ali i izmjene Zakona o placama kojim se u više navrata povećala plaća i druge naknade pripadnicima OSBiH. Ne smatram da je to dovoljno, ali je važno da se te mjere od nadležnih institucija poduzimaju uzimajući u obzir i inflatorni efekat a i zakonitosti tržište rada, to je zapravo briga o svojim vojnicima.