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SVEČANOST

Kardinal Puljić otvara "Advent i Božić u Kraljevoj Sutjesci"

Ovo je događaj od iznimnog značaja za Kraljevu Sutjesku – mjesto velike historije i turističkog potencijala, naveli su organizatori

Kardinal Puljić otvara "Advent i Božić u Kraljevoj Sutjesci". PR

FENA

19.12.2025

Na Trgu pape Ivana Pavla II u Kraljevoj Sutjesci u subotu, 20. decembra, svečano će biti upaljena četvrta adventska svijeća čime će službeno manifestacija "Advent i Božić u Kraljevoj Sutjesci" biti otvorena.

Svečanost počinje u 18 sati, a svojim će je dolaskom uveličati vrhbosanski nadbiskup u miru, kardinal Vinko Puljić, koji će blagosloviti i otvoriti manifestaciju,

Advent i Božić u Kraljevoj Sutjesci. PR

U programu sudjeluju framaši te župni zborovi iz Kraljeve Sutjeske i Kaknja, a nakon službenog dijela slijedi druženje uz kuhano vino i adventske delicije.

- Ovo je događaj od iznimnog značaja za Kraljevu Sutjesku – mjesto velike historije i turističkog potencijala koje je godinama ostajalo zaboravljeno i pogođeno iseljavanjem. Franjevački samostan bio je i ostao glavna uzdanica, a ovaj projekt vidimo kao prvi korak u povratku života i pokretanju šireg niza inicijativa za održiv povratak i razvoj mjesta - naveli su organizatori manifestacije. 

# VINKO PULJIĆ
# ADVENT
# KRALJEVA SUTJESKA
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