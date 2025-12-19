Kardinal Puljić otvara "Advent i Božić u Kraljevoj Sutjesci"

Na Trgu pape Ivana Pavla II u Kraljevoj Sutjesci u subotu, 20. decembra, svečano će biti upaljena četvrta adventska svijeća čime će službeno manifestacija "Advent i Božić u Kraljevoj Sutjesci" biti otvorena.
Svečanost počinje u 18 sati, a svojim će je dolaskom uveličati vrhbosanski nadbiskup u miru, kardinal Vinko Puljić, koji će blagosloviti i otvoriti manifestaciju,
U programu sudjeluju framaši te župni zborovi iz Kraljeve Sutjeske i Kaknja, a nakon službenog dijela slijedi druženje uz kuhano vino i adventske delicije.
- Ovo je događaj od iznimnog značaja za Kraljevu Sutjesku – mjesto velike historije i turističkog potencijala koje je godinama ostajalo zaboravljeno i pogođeno iseljavanjem. Franjevački samostan bio je i ostao glavna uzdanica, a ovaj projekt vidimo kao prvi korak u povratku života i pokretanju šireg niza inicijativa za održiv povratak i razvoj mjesta - naveli su organizatori manifestacije.