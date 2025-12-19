Potvrđena optužnica protiv gradonačelnika Goražda Ernesta Imamovića

Tužilaštvo Bosansko-podrinjskog kantona podiglo je optužnicu protiv gradonačelnika Goražda Ernesta Imamovića (SDP), a nju je potvrdio Općinski sud u Goraždu.

Navodi se da je on u junu 2023. godine koristio službeni položaj i izbjegao primjenu načela konkurencije u javnoj nabavci.

Tako je postupio suprotno interesima službem s c iljem da drugome pribavi korist u vidu dobijanja posla, što je i htio, te nije proveo Zakon o javnim nabavkama.

U optužnici se navodi da je to urađeno na način da je dana 28.06.2023. godine u Gradu Goraždu, iako svjestan da ne provodi postupak javnih nabavki za izvođenje građevinskih radova na sanaciji/rekonstrukciji platoa Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ kako je to predviđeno odredbama Zakona o javnim nabavkama, donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom prihvata konačnu ponudu ponuđača firme iz Goražda, zaprimljenu u postupku javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, pa na osnovu navedene odluke dana 30.06.2023. godine sa ponuđačem firmom iz Goražda zaključuje Ugovor o ustupanju radova na sanaciji/rekonstrukciji platoa Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ čija vrijednost iznosi 210.600,57 KM, svjestan da je to suprotno članu 21. i 24. Zakona o javnim nabavkama BiH, na koji način je pribavio korist pravnom licu u vidu dodjele posla - angažovanja za izvođenje građevinskih radova - ističe Tužilaštvo.