Dodijeljene diplome 3.547 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu

U dvorani Zetra održana je svečana promocija i dodjela diploma za 3.547 diplomanata/diplomantica i magistranata/magistrantica Univerziteta u Sarajevu. Nova generacija visokoobrazovanih mladih ljudi, svečanim proglašenjem je zvanično završila period studija, i otvorila novo poglavlje u svojim životima, spremni da sa stečenim znanjima budu snažni konkurenti na tržištu rada, gdje će dalje razvijati svoje karijere.

- Nova generacija akademskih građana ulazi u svijet pun globalnih izazova koji zahtijevaju znanje, hrabrost, integritet i aktivno djelovanje. Univerzitet u Sarajevu, kao institucija koja je preživjela opsadu i rat, prenosi svojim studentima duh otpora, kritičkog mišljenja i društvene odgovornosti. Diplomanti, diplomantice, magistranti i magistrantice pozivam vas da ne pristajete na nepravdu, da se suprotstavite korupciji i da svojim znanjem i radom budete nosioci pozitivnih promjena - poručio je prof. dr. Tarik Zaimović, rektor Univerziteta u Sarajevu.

- Ovo je prvi korak za dalje putovanje, za koje je važno da shvate da je svijet u kojem živimo svijet koji se brzo mijenja – svijet koji karakteriziraju inovacije, globalizacija i stalna transformacija. Sigurna sam da su kompetencije – vještine i znanja koje su studenti stekli na Univerzitetu u Sarajevu i koje danas posjeduju neprocjenjive za snalaženje u složenosti ovog stalno promjenjivog okruženja - istakla je dipl. ing. el. Dušanka Bošković, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade u Kantonu Sarajevo

Na kraju je poručeno da Univerzitet u Sarajevu ostaje trajna akademska kuća svojih alumnija, a od promoviranih se očekuje da znanje, čestitost i odgovornost pretvore u svakodnevno djelovanje na dobrobit društva i Bosne i Hercegovine.

U muzičkom dijelu programa nastupio je Simfonijski orkestar Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu pod dirigentskom palicom mr. Fuada Šetića, asistenta na Odsjeku za dirigovanje, te Hor Muzičke akademije kojim će dirigovati mr. Emanuel Josić, stručni saradnik na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.