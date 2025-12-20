Haris Zahiragić najavljuje krivične prijave protiv RTRS-a i Ljubiše Ćosića: "Bošnjaci, prebacite CIPS u Lukavicu"

Zastupnik u Skupštini KS i delegat u Domu naroda FBiH Haris Zahiragić reagirao je oštro na huškački prilog RTRS-a o kupovini stanova u Istočnom Sarajevu, najavivši podnošenje krivičnih prijava zbog izazivanja nacionalne mržnje te pozvao Bošnjake da, pored kupovine nekretnina u Lukavici, tamo prebace i CIPS.

- Podnijet ću krivične prijave protiv Ljubiše Čosića i RTRS-a radi izazivanja nacionalne mržnje, a Bošnjake pozivam da u Lukavicu prebace i CIPS!

Entitet RS nije srpski, niti će ikada biti srpski, on je sastavni dio Bosne i Hercegovine i pripada svim narodima i građanima Bosne i Hercegovine, pa samim tim, niti jedan grad ili općina nisu, niti će ikada biti, ekskluzivno srpski prostor.

Osim toga, kada već govorimo o Lukavici, koju su nakon Daytona veoma pretenciozno nazvali „Istočno Sarajevo“, tamo su Bošnjaci živjeli stoljećima unazad, a prvi Srbi se na tim prostorima pojavljuju tek s krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Lukavica se, nekada ranije, a to stare Sarajlije znaju, zvanično zvala „Turbe“ – što je najbolja potvrda napisanog.

I neka su se Srbi tamo naselili i početkom, a zatim i krajem 20. stoljeća, nemam ništa protiv, ali nemaju pravo osporavati nikome, a naročito starosjediocima, da tamo kupuju nekretnine i da tamo žive.

Prilog RTRS-a o kupovini stanova u Istočnom Sarajevu je šovinistički i u najmanju ruku skandalozan, a pristanak najviših zvaničnika da u istom govore, te način na koji su govorili, upozoravajući je i zaslužuju odgovornost.



