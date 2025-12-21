Oštra reakcija njemačke analitičarke nakon sastanka Grlić Radmana i Šmita u Zagrebu

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se jučer s ministrom vanjskih poslova Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom u Zagrebu.
Kako je naveo Grlić Radman na društvenim mrežama, imao je "vrlo konstruktivnu razmjenu mišljenja sa Šmitom".
- S posebnim fokusom na političku zastupljenost Hrvata, izborno zakonodavstvo i očuvanje ustavnog poretka. Ponovio sam čvrstu podršku Hrvatske Dejtonskom mirovnom sporazumu i europskom putu Bosne i Hercegovine - napisao je Grlić Radman na mreži X uz fotografiju sa Šmitom.
Dodao je, standardno, da "Hrvatska ostaje najčvršći zagovornik stabilnosti i ekonomskog prosperiteta u susjednoj Bosni i Hercegovini, dosljedno promovirajući dijalog, funkcionalnost institucija i jednakost sva tri konstitutivna naroda".
Njemačka politička analitičarka i ekspertica za Balkan Marion Kraske, reagirala je nakon ovog sastanka.
- Još jedan dokaz da visoki predstavnik Kristijan Šmit podržava kolonijalne utjecaje iz Beograda i Zagreba, ostavljajući tako Bosnu i Hercegovinu izloženu ideologijama 90-ih. Prekogranično miješanje je antiteza napredne politike za Bosnu - poručila je Kraske.