Oštra reakcija njemačke analitičarke nakon sastanka Grlić Radmana i Šmita u Zagrebu

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se jučer s ministrom vanjskih poslova Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom u Zagrebu.

Kako je naveo Grlić Radman na društvenim mrežama, imao je "vrlo konstruktivnu razmjenu mišljenja sa Šmitom".

- S posebnim fokusom na političku zastupljenost Hrvata, izborno zakonodavstvo i očuvanje ustavnog poretka. Ponovio sam čvrstu podršku Hrvatske Dejtonskom mirovnom sporazumu i europskom putu Bosne i Hercegovine - napisao je Grlić Radman na mreži X uz fotografiju sa Šmitom.