Nacionalni park Una dobio savremeni dron za nadzor i krizne situacije

Tim povodom danas je u prostorijama Vatrogasne jedinice Službe za civilnu zaštitu Grada Bihaća održan sastanak na kojem su predstavljene aktivnosti projekta, planirani koraci za unapređenje saradnje s budućim korisnicima, te je demonstriran rad nove bespilotne letjelice.

Tehnologija je osigurana kroz međunarodni projekt "Fire free Med-Fred“, a riječ je o dronu čiji operativni domet iznosi oko 27 kilometara i koji omogućava snimanje i praćenje terena na velikim udaljenostima, potragu za nestalim osobama, kao i snimanje ispod vodene površine, što je značajan iskorak u sistemu zaštite i spašavanja, ali i u nadzoru prirodnih resursa.

Nacionalni park Una unaprijedio je svoje kapacitete za zaštitu prirode i upravljanje kriznim situacijama nabavkom savremene bespilotne letjelice vrijedne oko 75.000 KM, koja će biti korištena za nadzor terena, prevenciju i odgovor na vanredne događaje uzrokovane klimatskim promjenama.

Kako je pojasnila Emina Štrkljević iz Javnog preduzeća "Nacionalni park Una“, osim drona, u okviru projekta bit će uspostavljena i posebna digitalna platforma za praćenje stanja na terenu.

- Dobit ćemo i FRED platformu koja će pratiti sve ono što se bude dešavalo na terenu, kao i podatke koje dron zabilježi iz zraka, posebno u situacijama izazvanim klimatskim promjenama - kazala je Štrkljević.

Putem ove platforme Nacionalni park Una i Civilna zaštita Bihaća bit će u stalnoj međusobnoj komunikaciji, što će omogućiti pravovremeno prepoznavanje potencijalnih opasnosti i bržu reakciju u slučaju vanrednih situacija. Kako je istaknuto tokom sastanka, time se dodatno jača sistem zaštite i spašavanja, ali i unapređuje nadzor nad zaštićenim prirodnim područjem.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić naglasio je da će nova oprema imati široku primjenu i u svakodnevnom radu.

- Osim u vanrednim situacijama, dron pruža brojne mogućnosti u redovnoj upotrebi. Snimanje obala Une bit će od velike koristi u inspekcijskim pregledima, a u saradnji s Nacionalnim parkom Una koristit ćemo ga za evidentiranje nelegalnih objekata i nastavak aktivnosti na njihovom uklanjanju - kazao je Sedić.

Projekat "Fire free Med-Fred“ realizira se u okviru Interreg EURO–MED programa i usmjeren je na jačanje kapaciteta institucija u borbi protiv posljedica klimatskih promjena, prevenciju rizika i unapređenje zaštite prirodnih i prostornih resursa.