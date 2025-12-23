Skupština ZDK danas usvaja budžet za 2026. te drugi rebalans za 2025. godinu

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) danas će po skraćenom postupku usvajati Prijedlog budžeta za 2026. godinu u iznosu 740.889.300 KM, kao i drugi rebalans budžeta tog kantona za 2025. godinu.

Drugim rebalansom, budžet za ovu godinu trebao bi iznositi 717.510.600 KM, dok je prvi rebalans bio usvojen na iznos od 711.780.320 KM i bio je veći za 12.474.670 KM u odnosu na, krajem prošle godine, usvojeni prvi Plan budžeta za 2025. godinu.

Skupština će danas usvajati i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2026. godinu. koji iznosi 337.000.000 KM te je za 18,5 miliona KM veći od usvojenog ovogodišnjeg plana budžeta.