Skupština ZDK danas usvaja budžet za 2026. te drugi rebalans za 2025. godinu

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) danas će po skraćenom postupku usvajati Prijedlog budžeta za 2026. godinu u iznosu 740.889.300 KM, kao i drugi rebalans budžeta tog kantona za 2025. godinu.
Drugim rebalansom, budžet za ovu godinu trebao bi iznositi 717.510.600 KM, dok je prvi rebalans bio usvojen na iznos od 711.780.320 KM i bio je veći za 12.474.670 KM u odnosu na, krajem prošle godine, usvojeni prvi Plan budžeta za 2025. godinu.
Skupština će danas usvajati i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2026. godinu. koji iznosi 337.000.000 KM te je za 18,5 miliona KM veći od usvojenog ovogodišnjeg plana budžeta.
Danas će, također, biti usvajan i rebalans budžeta ZZO ZDK, u iznosu od 330.200.000 KM, koji bi trebao biti za oko 11.000.000 KM veći od usvojenog plana.
Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje ZDK usvojen je ranije na Skupštini ZDK pa bi, ako danas podršku zastupnika dobiju ova dva finansijska dokumenta, uz usvojene zakone o njihovim izvršenjima, ZDK imao blagovremeno te u zakonskom roku usvojena sva tri važna finansijska dokumentia za narednu godinu, a koja se usvajaju do kraja tekuće, za narednu godine.
Osim ovih, finansijskih planova, zastupnici će danas usvajati Prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina ZDK, Prijedlog Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon ZDK, Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o šumama ZDK - skraćeni postupak, Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o radu ZDK-skraćeni postupak, a razmatr će i Rang listu kandidata za imenovanje zamjenika Kantonalnog pravobranioca ZDK.
Skupštini na početku zasjedanja prisustvuju 33, od ukupno 35 zastupnika.