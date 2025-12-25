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ZASTUPNIK U NSRS

Salkić u susret 9. januaru: Tužilaštvo šuti, kršenje Ustava se nastavlja!

"Ovo nije pitanje samo jednog datuma. Ovo je pitanje da li u Bosni i Hercegovini vrijede odluke Ustavnog suda, upozorava Salkić

Anadolija

D. H.

25.12.2025

Zastupnik u Narodnoj skupštini Rs Ramiz Salkić upozorava da izostanak reakcije pravosuđa ohrabruje organizatore neustavnog obilježavanja 9. januara, uprkos jasnoj odluci Ustavnog suda BiH.

Zbog, kako navodi, potpunog izostanka adekvatne reakcije Tužilaštva Bosne i Hercegovine po ranije podnesenim krivičnim prijavama, Narodna skupština Rs nastavlja s neustavnim djelovanjem i javno poziva i druge institucije i organizacije da se uključe u obilježavanje 9. januara kao dana entiteta RS.

„Ustavni sud Bosne i Hercegovine je potpuno jasno u svojoj odluci naveo da se 9. januar ne može obilježavati kao dan entiteta Rs. To nije političko pitanje, to je pitanje poštivanja Ustava i vladavine prava“, poručio je Salkić.

Prema njegovim riječima, Tužilaštvo je imalo zakonsku obavezu da reagira odmah po donošenju odluke Ustavnog suda.

"Tužilaštvo je, na osnovu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, bilo dužno reagirati na svako njeno kršenje. Nakon što to nije uradilo po službenoj dužnosti, podnesene su krivične prijave protiv organizatora obilježavanja 9. januara suprotno toj odluci“, naveo je Salkić.

Međutim, ističe da ni nakon dostavljenih prijava nije bilo stvarne reakcije.

Zaključak Narodne skupštine RS. Screenshot

"Ni nakon podnesenih krivičnih prijava, prema dostupnim informacijama, Tužilaštvo nije adekvatno reagiralo. Time se direktno podstiču oni koji krše odluke Ustavnog suda da s tom praksom nastave i u budućnosti“, upozorio je.

Salkić smatra da je poruka koju pravosuđe šalje opasna, jer pokazuje da se najviše sudske instance u državi mogu ignorirati bez ikakvih posljedica.

"Sve dok Tužilaštvo ne uradi svoj dio posla u skladu sa zakonom, 9. januar će se nastaviti obilježavati kao dan entiteta Rs, a Bošnjaci i Hrvati bit će izloženi diskriminaciji i pritiscima svake vrste tokom obilježavanja ovog neustavnog dana“, rekao je.

Dodaje da se na ovaj način sistemski podriva ustavni poredak i normalizira kršenje zakona, što, kako ističe, dugoročno ugrožava stabilnost države.

"Ovo nije pitanje samo jednog datuma. Ovo je pitanje da li u Bosni i Hercegovini vrijede odluke Ustavnog suda ili vrijedi samovolja onih koji misle da su iznad zakona“, zaključio je Salkić.

# RAMIZ SALKIĆ
# 9. JANUAR
# REPUBLIKA SRPSKA
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