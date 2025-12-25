Salkić u susret 9. januaru: Tužilaštvo šuti, kršenje Ustava se nastavlja!

Zastupnik u Narodnoj skupštini Rs Ramiz Salkić upozorava da izostanak reakcije pravosuđa ohrabruje organizatore neustavnog obilježavanja 9. januara, uprkos jasnoj odluci Ustavnog suda BiH.

Zbog, kako navodi, potpunog izostanka adekvatne reakcije Tužilaštva Bosne i Hercegovine po ranije podnesenim krivičnim prijavama, Narodna skupština Rs nastavlja s neustavnim djelovanjem i javno poziva i druge institucije i organizacije da se uključe u obilježavanje 9. januara kao dana entiteta RS.

„Ustavni sud Bosne i Hercegovine je potpuno jasno u svojoj odluci naveo da se 9. januar ne može obilježavati kao dan entiteta Rs. To nije političko pitanje, to je pitanje poštivanja Ustava i vladavine prava“, poručio je Salkić.

Prema njegovim riječima, Tužilaštvo je imalo zakonsku obavezu da reagira odmah po donošenju odluke Ustavnog suda.

"Tužilaštvo je, na osnovu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, bilo dužno reagirati na svako njeno kršenje. Nakon što to nije uradilo po službenoj dužnosti, podnesene su krivične prijave protiv organizatora obilježavanja 9. januara suprotno toj odluci“, naveo je Salkić.

Međutim, ističe da ni nakon dostavljenih prijava nije bilo stvarne reakcije.