Žestoka debata Branislava Borenovića i Milorada Kojića u studiju: Jesu li izbori pokradeni

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u prvom čitanju, Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Zakon o Sudu vraćen je Ustavnopravnoj komisiji. Ova dva zakona bila su prijedlog opozicije iz bh. entitetta RS. Dan kasnije, dva evropska zakona na prijedlog članova Kolegija trebalo je da se nađu na dnevnom redu Doma naroda, međutim sjednica je prekinuta nakon što su kvorum uskratili delegati SDS-a i PDP-a Želimir Nešković i Nenad Vuković.

Rješenje opozicije

- Ovo rješenje koje je uputila opozicija, a po hitnoj proceduri, ima dosta neprevodivih stvari i mi smo reagovali. Dosta stvari koje je rekao kolega Borenović, nisu istinite. Kada je riječ o provjeri imovine, to se radi i danas, a npr. rješenje na koje sam ja reagovao i sugerisao, nije bilo uvršteno u rješenje koje je predložila opozicija - rekao je za RTRS Milorad Kojić poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Kazao je da postoji vjerovatnoća da se prilikom provjere imovine napraviti greška.

- Ali, nije data mogućnost da to bude popravljeno. Priča da se uvodi nešto novo u smislu provjere imovinskog stanja, što je neophodno, se provodi već tri godine. Nije obezbijeđena dvostepenost. Postoji niz odredbi koje su bili problematične. Ponavljam, mora se sistemski raditi, a ne ad hok. Јedan član zakona može da poremeti čitav sistem, rekao je Kojić.

Naveo je da to nije rješenje, već samo produbljivanje problema.

Mora se imati sistemski pristup. Dajte da se držimo struke, poručio je Kojić.

Tvrdi da je Prijedlog zakona o VSTV-u BiH ozbiljan zakon i da je neozbiljno odlučivati o tome na osnovu pretpostavki.

- Ovo je jedno zakonsko rješenje o kome se priča nekoliko godina i izazvalo je veliku reakciju, posebno ljudi iz pravosuđa. Dosta je rigorozan zakon jer se nalazimo u vremenu kada nam je potrebna "šok terapija" jer postoji veliko nepovjerenje u pravosuđe. Krajnje je vrijeme da se dođe do najboljeg rješenja koje će urediti VSTS, rekao je poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Branislav Borenović.

Ovo je, kaže, odgovoran potez opozicije iz RS-a.

- Moramo pročistiti pravosuđe od korupcionog ponašanja jer pravosuđe mora biti stub društva i mora se vratiti povjerenje u sudove, kaže Borenović.

Ovo zakonsko rješenje ima više od 200 članova i jako su precizno definisane stvari za članove VSTS, mnogo su strožiji uslovi.

- Spremni smo i da prihvatimo prijedloge, kako bi poboljšali ovo zakonsko rješenje, posebno u dijelu dvostepenosti provjere po pitanju imovine. Želimo da stvorimo prostor za nezavisno, pošteno i nekorumpirano pravosuđe, kaže Borenović.

Navodi da ima utisak da jedan dio javnosti ne želi da se usvoji ovo zakonsko rješenje, da se traži razlog zašto treba da se zaustavi.

- Skoro identično rješenje bilo je u Domu naroda ali je blokirano. Ako je jedina primjedba dvostepenost u odlučivanjhu provjere imovine zakon će biti usvojen. Šta je sporno sa provjerom imovine? Traganje za poštenim sudijama u ovoj zemlji, kojih ima, treba biti naš posao, rekao je Borenović.

Identičan zakon

Ako imamo zakon koji je, kaže on, identičan sa onim što već provejava kroz javnost i institucije ne znam zašto nije već usvojen zakon.

- Ovo je najbolje zakonsko rješenje koje na neki način može uozbiljiti pravosuđe u ovoj zemlji. Nerad u pravosuđu pravi najviše štete u Republici Srpskoj, ističe Borenović.

Kada je riječ o ponavljanju prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj Kojić je kazao da se CIK BiH ponaša izvan okvira zakona i smatraju da ne postoji odgovornost za odluke koje donose.

- Mi ćemo izaći još jači i pokazaće se njihova samovolja, i nezakonje. Pozivam građane da kaznimo CIK i Schmidta, dodao je on.

Odluka CIK da se ponove izbori na određenim biračkim mjestima je jedina i logična odluka koja će pokazati da li su se dopisivali glasovi, rekao je Borenović i istakao da je to hrabra i odlučna odluka.

- Utvrđena je ozbiljna krađa na izborima koja se ponavlja od izbora do izbora, rekao je Borenović