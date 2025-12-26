Ministar policije RS dobio odlikovanje od Putina: "Radit ću na jačanju veza Srba i Rusa"

Ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov uručio je danas u Banjoj Luci visoko državno odlikovanje Rusije – Medalju "Puškin" ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Željku Budimiru.

Budimir je izjavio da mu predstavlja čast što je, ukazom ruskog predsjednika Vladimira Putina, odlikovan Medaljom "Puškin", te da će i ubuduće raditi na jačanju veza između Srba i Rusa, posebno u oblasti kulture i nauke.

Prema njegovim riječima, Medalja "Puškin" dodjeljuje se stranim državljanima za doprinos širenju ruskog kulturnog naslijeđa, nauke i jačanju bratstva među narodima. Naglasio je da priznanje ne doživljava kao lično, već kao rezultat zajedničkog rada.

- U ovom slučaju ja sam samo dio tima koji je, zajedno s predsjednikom Miloradom Dodikom, proteklih godina radio na jačanju rusko-srpskih veza, naročito u oblasti kulture i nauke. Ovo priznanje pripada svim ljudima s kojima sam radio i Republici Srpskoj - rekao je Budimir u Banjoj Luci, prenosi Srna

Unapređenje odnosa

On je istakao da odnosi između Rusije i Srba imaju, kako je naveo, dubok i poseban karakter koji prevazilazi klasične političke i strateške okvire.

- Rusko-srpski odnosi imaju duboki, gotovo mistični karakter. To su odnosi međusobnog prepoznavanja kroz pravoslavnu vjeru, kulturu i slovensku dušu. U ovom trenutku ta duša je potpuno otvorena i takva će ostati - kazao je Budimir, zahvalivši Miloradu Dodiku što je imao priliku biti dio tima koji je, prema njegovim riječima, unaprijedio odnose između Republike Srpske i Rusije.

Budimir je dodao da Republika Srpska, u vremenu koje je ocijenio kao turbulentno i obilježeno globalnom nestabilnošću, može graditi strateške odnose samo s onima koji je, kako tvrdi, u potpunosti razumiju.

- U ovom slučaju to su Vladimir Putin i Milorad Dodik. Oni će, kroz čvrstu saradnju, graditi korisne odnose između Banje Luke i Moskve - rekao je Budimir.

Ambasador Igor Kalabuhov izjavio je da mu je bila posebna čast da u ime ruskog predsjednika uruči Medalju "Puškin" Željku Budimiru.

- Našu saradnju ćemo nastaviti. Ministru Budimiru i Republici Srpskoj želimo mnogo uspjeha u budućem radu - rekao je Kalabuhov.

Medalja "Puškin" dodjeljuje se ukazom predsjednika Ruske Federacije za izuzetan doprinos kulturi, umjetnosti, obrazovanju, očuvanju ruskog jezika i književnosti, kao i za jačanje kulturnih veza i prijateljstva među narodima.

Simboličan potez

Ovaj događaj ne može se posmatrati izvan šireg političkog i geopolitičkog konteksta. Odlikovanje dolazi u trenutku kada je Rusija suočena s međunarodnom izolacijom zbog rata u Ukrajini, a svako javno zbližavanje s ruskim državnim strukturama, posebno na visokom političkom nivou, nosi jasnu političku poruku.

Budimirove izjave o "mističnom" i gotovo sudbinskom karakteru rusko-srpskih odnosa, kao i njegovo jasno pozicioniranje Vladimira Putina i Milorada Dodika kao ključnih aktera budućih odnosa Banje Luke i Moskve, potvrđuju da se ovo odlikovanje ne može tumačiti isključivo kao čin kulturne saradnje. Riječ je o simboličnom potezu koji se uklapa u dugogodišnju strategiju vlasti u Republici Srpskoj da njeguju bliske veze s Rusijom, često suprotno vanjskopolitičkim opredjeljenjima države Bosne i Hercegovine.

Posebno je sporno što se ovakve poruke i priznanja šalju iz entitetskih institucija, iako je vođenje vanjske politike u nadležnosti državnog nivoa. Time se dodatno produbljuju političke tenzije unutar BiH i šalje signal o paralelnom međunarodnom pozicioniranju Republike Srpske, koje nije usklađeno s evropskim putem zemlje.