Habibija sumirao godinu: Modernizacija Policije USK i borba protiv kriminala

Više od tri miliona KM uloženo je tokom 2025. godine u modernizaciju policijske opreme u Unsko-sanskom kantonu, dok je policija evidentirala 1.189 krivičnih djela, istaknuto je danas na godišnjoj press-konferenciji ministra unutrašnjih poslova USK Adnana Habibije.

Finansijsko ulaganje

Tokom konferencije izneseni su podaci o značajnim finansijskim ulaganjima u opremu policije.

Nabavljeni su novi radari i alkometri u vrijednosti od oko 85.000 KM, dok je za policijsku uniformu izdvojeno približno tri miliona konvertibilnih maraka. Kroz saradnju sa međunarodnim partnerima osigurana je i donacija u vrijednosti od oko 430.000 KM, koja uključuje osam službenih vozila.

- Nabavili smo nove radare i alkometre, u što je uloženo oko 85.000 KM, dok su policijske uniforme koštale oko tri miliona konvertibilnih maraka. Posebno želim istaći doprinos zaposlenih u Odsjeku za javne nabavke, jer je riječ o izuzetno zahtjevnom procesu - kazao je Habibija, dodavši da je saradnja sa međunarodnim organizacijama rezultirala značajnom donacijom vozila.

Na infrastrukturnom planu, tokom 2025. godine završena je izgradnja pritvorskih jedinica u Policijskoj stanici Bihać, dok se završetak nove zgrade Policijske stanice Bosanski Petrovac očekuje u aprilu naredne godine.

Najavljena su i dodatna ulaganja u specijalističku policijsku opremu, uključujući nabavku 110 automatskih pušaka kalibra 5,56 mm i 9x19, kao i postavljanje videonadzora na ključnim lokacijama u svim općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona.

Govoreći o sigurnoj situaciji, ministar je naveo da je tokom godine evidentirano 1.189 krivičnih djela, što je 168 više u odnosu na prethodnu godinu, te da se taj porast povezuje s većim povjerenjem građana u policiju.

U okviru borbe protiv zloupotrebe opojnih droga zaplijenjeno je gotovo sedam kilograma različitih narkotičkih sredstava.

Krivična djela

- Imamo povećan broj prijavljenih krivičnih djela, što se tumači kao rezultat većeg povjerenja građana u rad policije. Poseban fokus stavio smo na borbu protiv zloupotrebe droga tim aktivnostima nastavljamo u narednjoj godini - rekao je Habibija.

Saobraćajna sigurnost označena je kao jedan od najvećih izazova. Tokom godine provedeno je više od 400 akcija pojačane kontrole saobraćaja, dok su na cestama Unsko-sanskog kantona smrtno stradale 23 osobe, što je devet više nego godinu ranije.

Jedan od ključnih problema u narednom periodu biće i podmlađivanje policijskih kadrova, s obzirom na to da tokom 2026. godine u penziju odlazi 333 policijskih službenika. Ministar je naveo da su određene mjere već poduzete.

- U protekle dvije godine zaposleno je oko 260 mladih policijskih službenika, a dodatnih 170 kadeta trenutno se nalazi na obuci na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a u Sarajevu. Njihov dolazak u službu očekujemo u maju naredne godine - istakao je Habibija.