Gužve na granicama u BiH, duge kolone vozila u oba smjera

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Bosanska Dubica i Velika Kladuša, dok u oba smjera vozači mogu očekivati gužvu na graničnim prijelazima: Kostajnica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

- Na cestama u Bosni saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok je u Hercegovini pretežno suho. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove. Upozoravamo i na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode trenutnom stanju na cestama.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila - saopćeno je iz BIHAMK-a.