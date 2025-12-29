Magazinović: Nakon godina borbe usvojena je odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe

Nakon godina borbe, opstrukcija, upornosti, Vijeće ministara BiH konačno je usvojilo odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe, objavio je na društvenim mrežama šef Kluba SDPBiH u državnom parlamentu Saša Magazinović.

- Kroz glavu mi prolazi prva konferencija u Parlamentu koju smo organizovali i na kojoj smo slušali svjedočanstva ljudi kojima je ulje kanabisa pomoglo. Pred očima su mi suze ljudi koji slušaju njihov vapaj za legalizovanjem lijeka. Prisjećam se svih sastanaka, gostovanja, lobiranja, molbi, svađa, “upozorenja”, poruka ljudi u potrebi… Vrijedilo je - poručio je on.

Ističe da je danas presretan.

- Hvala puno svima koji su svih ovih godina učestvovali u borbi koja nije završena. Najvažniji korak je napravljen, ali đavo je u detaljima. Nastavljamo dalje, ali sada je mnogo lakše. Hvala puno Irfanu Ribiću koji je bio moj pokretač da se uključim u borbu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Hvala ministrici Dubravki Bošnjak koja je našla način da zaobiđe opstrukcije i predloži odluku - poručio je Magazinović.