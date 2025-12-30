Na području Saraj Polja i Otoke izuzetno zagađen zrak

Na osnovu današnjih mjerenja Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, provedenih na lokacijama automatskih referentnih stanica za mjerenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, Indeks kvaliteta zraka ukazuje na jako do izuzetno zagađeno stanje kvaliteta zraka na većini mjernih lokacija.

Vrijednost Indeksa kvaliteta zraka na lokacijama u Kantonu Sarajevo u 07 sati:

Hadžići (Hadžići) - ODLIČAN

Vijećnica (Stari Grad) - DOBAR

Ilijaš (Ilijaš) - UMJEREN

Bjelave (Centar) - JAKO ZAGAĐEN

Ilidža (Ilidža) - JAKO ZAGAĐEN

Vogošća (Vogošća) - JAKO ZAGAĐEN

Saraj Polje (Novi Grad) - IZUZETNO ZAGAĐEN

Otoka (Novi Grad) - IZUZETNO ZAGAĐEN

Na mjernim lokacijama na kojima se trenutno ne vrše mjerenja polutanata PM10 i PM2.5 (opštine Hadžići i Ilijaš), indeks kvaliteta zraka često nije reprezentativan za stvarno stanje kvaliteta zraka.

Indeksi na takvim lokacijama mogu biti rezultat činjenice da se ne mjere ti ključni zagađivači koji utiču na kvalitet zraka, te stoga ne odražavaju realno stanje zagađenja, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo KS.