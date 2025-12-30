Budžet MUP-a KS za iduću godinu je 180 miliona KM, dolazi helikopter i još šest specijalnih oklopnih vozila

Strateškim planiranjem, materijalno-tehničkim opremanjem, obukom i zapošljavanjem novih kadrova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Uprava policije završava 2025.godinu kao najstabilnija policijska agencija u državi.

Taj trend će se nastaviti i u narednoj godini, a to potvrđuje i budžet za 2026. godinu, u iznosu od skoro 180 miliona KM. U planu je ne samo dodatno opremanje i jačanje policije, nego i kapacitiranje novim policijskim službenicima kojima će također biti osigurano sve što je neophodno za rad.

U posljednje tri godine, u redove Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo zaposlen 461 novi policijski službenik, a do kraja 2026. godine taj broj bi trebao iznositi 839 novouposlenih policajaca.

- Želim da građani kada pomisle na policiju u Kantonu Sarajevo osjećaju sigurnost i povjerenje. Slika naše policije koju smo pokazali građanima prilikom polaganja svečane zakletve novih kadeta na Ilidži, stotine postrojenih policijskih službenika u novim uniformama i prezentacija materijalno-tehničke opreme koju policija posjeduje, je ono što bih volio da zauvijek nose u svom sjećanju i da im to bude prva asocijacija na policiju - izjavio je Katica.

Dodaje da će se u budućnosti nastaviti rad na jačanju kapaciteta MUP-a KS, a u 2026.godini ministar Katica najavljuje isporuku dugo očekivanog helikoptera uz prvu helikoptersku jedinicu, dolazak šest specijalnih oklopnih vozila i pokretanje nabavke za još dva, nove radare, kao i nove objekte.

- Svakodnevno pratimo dinamiku proizvodnje našeg helikoptera u Americi i sada sa sigurnošću mogu reći da nas mjeseci dijele od njegovog dolaska u Sarajevo. Uporedo s tim, naši piloti sjajno napreduju, u decembarskom ispitnom roku položili su po pet ispita i sakupili po 160 sati naleta, te su već dobili termine za nastavak školovanja u Americi, dok aviomehaničari čekaju rezultate ispita koje su nedavno polagali. Sve ide po planu i 2026.godina će biti kruna realizacije ovog kapitalnog projekta MUP-a, kao i Vlade Kantona Sarajevo - najavljuje ministar Katica.

Nabavka još dva specijalna oklopna vozila za policiju

Između ostalog, u 2026.godini planiran je nastavak trenda opremanja policije specijalnom opremom kako bi se osiguralo da policijski službenici budu adekvatno opremljeni i sigurni prilikom obavljanja interventnih aktivnosti. Planirana je nabavka još dva specijalna oklopna vozila koja su namijenjena za širok spektar operacija. Njihova ključna uloga obuhvata patrolne i izviđačke misije, komandovanje, transport te podršku jedinicama za specijalne operacije, a mogu se koristiti i u slučaju opšte opasnosti ili ugrožavanja javnog reda i mira u većem obimu. MUP Kantona Sarajevo trenutno raspolaže sa četiri specijalna oklopna vozila, u 2026.godine se očekuje isporuka još šest i pokreće nabavka za još dva, čime bi ih u konačnici trebalo biti 12.

U 2026.godini nastavlja se i opremanje policije novim službenim vozilima kako bi se osigurale neophodne tehničke pretpostavke za uspješno izvršavanje poslova iz nadležnosti uniformisane i kriminalističke policije. Sredinom 2024.godine nabavljeno je 76 novih službenih vozila, no obnovu voznog parka neophodno je nastaviti s ciljem ušteda na troškovima popravke i održavanja starih vozila.

U budžetu za 2026.godinu planirana su i sredstva za proširenje sistema stacionarnih radarskih uređaja u KS, kao i sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica, ukupne vrijednosti više od dva miliona KM.

- Želim da u 2026.godini konačno realizujemo projekat nabavke i postavljanja radarskih sistema duž glavne gradske saobraćajnice, od Ilidže do Baščaršije, jer zbog postupaka javnih nabavki to nismo uspjeli ranije da završimo - pojasnio je ministar Katica.

Savremeni novi objekat za forenzička vještačenja vozila

Jedan od projekata planiranih za 2026.godinu, a koji bi mogao među prvima zaživjeti, je izgradnja savremenog objekta za forenzička vještačenja vozila. Ovo je partnerski projekat MUP-a Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju KS za koji su već osigurana sredstva i izrađen glavni projekat, te bi gradnja trebala početi odmah po završetku postupka izbora izvođača.

- Izvjesno je da ćemo u 2026.godini sagraditi jedan novi moderni objekat koji će prvenstveno služiti za forenzičko vještačenje vozila koja su učestvovala ili potiču iz krivičnih djela. Osim toga, novi objekat služit će i za: autoservis, radionicu vulkanizerskih radova, skladište za rezervne dijelove i druge vrste materijala i kancelarijske prostorije, a nalazit će se na Stupu, u općini Ilidža - dodao je ministar Katica.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo ove godine je provela najveću nabavku policijskih uniformi u BiH, gdje je kupljeno 1.260 kompleta ljetnih i zimskih uniformi s obućom, ukupne vrijednosti 4,4 miliona KM. U 2026. godini planirana je nabavka dodatnih uniformi.