Opća bolnica u Sarajevu sumirala 2025. godinu: Rekordni rezultati, tehnološka revolucija i vizija

Konferencija za medije Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, u Sarajevu održana je danas, pri čemu je istaknuto da je ova bolnica neuptina adresa povjerenja, ne samo za građane Kantona Sarajevo, već i za pacijente iz cijele Bosne i Hercegovine i regije.
U broju prijema u bolnicu bilo je 21.442 hiljada prijema. Zauzetost postelja bila je 62 posto, dok je prosječna dužina liječenja bila 3.7 dana.
Na konferenciji se obratio prof dr. Ismet Gavrankapetanivić, uz prezentaciju godišnjih aktivnosti koje je Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ provela tokom 2025. godine.
- Danas koristimo priliku na isteku posljednih sati ove godine da se prisjetimo svih naših učitelja, medicinskih sestara, tehničara, svih ljudi koji su nam pomagali. Nekako se uvijek sjetim kroz ove hodnike kada hodam, svih tih ljudi koji su ovdje liječili, uvažavali živote, uvažavali tegobe, smanjivali invaliditet. Mi se trudimo na najbolji način prije svega da ih se sjetimo sa dužnim poštovanjem. Sa druge strane da pokušamo u periodu koji je pred nama opravdamo sve ovo – kazao je prof. dr. Ismet Gavrankapetanović.
Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović je posebno istakao rad Urgentnog centra u protekloj godini, koji je postigao izuzetan uspjeh.
U investicije u opremu realizirano je 3.500.000 KM, pri čemu je fokus ulaganja bio na dijagnostiku, terapiju, urgentnu medicinu, te bolničku apoteku.
U okviru realiziranih aktivnosti oformljeni su timovi doktora medicine, pokrenute aktivnosti saradnje sa drugim centrima u cilju edukacije osoblja, uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice dogovorene su edukacije sa stručnjacima iz dijaspore, te pokrenuta nabavka neophodne opreme za određene projekte.
U ovoj godini kroz Dnevnu bolnicu prošlo je 8.000 pacijenata.
Razvojne strategije bolnice za narednu godinu uključuju uvođenje bezbolnog poroda, terapije bola. Invazivne radiologije i kardiologije, te specijalizovane hirurgije dojke i oka. Saradnja sa stručnjacima iz dijaspore i kontinuirana edukacija osoblja ostaju prioritet.
- Naša misija ostaje jasna: pružiti vrhunsku njegu uz ljudski pristup. Svaki naš uspjeh mjerimo osmijehom izliječenog pacijenta. Neka Nova 2026. godina donese zdravlje i nadu u vaše domove - poručio je prof dr. Ismet Gavrankapetanović.
Na kraju direktor se zahvalio prisutnima u svoje i ime uposlenika Opće bolnice “Prim. dr Abdulah Nakaš”.
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