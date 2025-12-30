Opća bolnica u Sarajevu sumirala 2025. godinu: Rekordni rezultati, tehnološka revolucija i vizija

Konferencija za medije Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, u Sarajevu održana je danas, pri čemu je istaknuto da je ova bolnica neuptina adresa povjerenja, ne samo za građane Kantona Sarajevo, već i za pacijente iz cijele Bosne i Hercegovine i regije.

U broju prijema u bolnicu bilo je 21.442 hiljada prijema. Zauzetost postelja bila je 62 posto, dok je prosječna dužina liječenja bila 3.7 dana.

Na konferenciji se obratio prof dr. Ismet Gavrankapetanivić, uz prezentaciju godišnjih aktivnosti koje je Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ provela tokom 2025. godine.

- Danas koristimo priliku na isteku posljednih sati ove godine da se prisjetimo svih naših učitelja, medicinskih sestara, tehničara, svih ljudi koji su nam pomagali. Nekako se uvijek sjetim kroz ove hodnike kada hodam, svih tih ljudi koji su ovdje liječili, uvažavali živote, uvažavali tegobe, smanjivali invaliditet. Mi se trudimo na najbolji način prije svega da ih se sjetimo sa dužnim poštovanjem. Sa druge strane da pokušamo u periodu koji je pred nama opravdamo sve ovo – kazao je prof. dr. Ismet Gavrankapetanović.