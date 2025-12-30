Da li je Magoda ostavio glumicu Monu Muratović bez posla zbog kritika njenog supruga?

Zastupnik SDA u Skupštini KS Faruk Kapidžić je dok je trajala rasprava o budžetu Kantona Sarajevo govorio i o kulturi za koju se Trojka navodno zalaže, ali samo kad su lični interesi u pitanju. A kao primjer je naveo to da je glumica Mona Muratović ostala bez zaposlenja u Narodnom pozorištu Sarajevo zbog lične odluke kantonalnog ministra kulture Kenana Magode, koji, kako tvrdi, nije raspisao konkurs, iako su za to postojali svi zakonski uslovi.

Kapidžić je naveo da je Muratović završila Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu i osam godina radila u Narodnom pozorištu, čime je stekla pravo na stalno zaposlenje. Umjesto toga, konkurs nije raspisan, a glumica je već izvjesno vrijeme na birou.



