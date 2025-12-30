Da li je Magoda ostavio glumicu Monu Muratović bez posla zbog kritika njenog supruga?

Zastupnik SDA u Skupštini KS Faruk Kapidžić je dok je trajala rasprava o budžetu Kantona Sarajevo govorio i o kulturi za koju se Trojka navodno zalaže, ali samo kad su lični interesi u pitanju. A kao primjer je naveo to da je glumica Mona Muratović ostala bez zaposlenja u Narodnom pozorištu Sarajevo zbog lične odluke kantonalnog ministra kulture Kenana Magode, koji, kako tvrdi, nije raspisao konkurs, iako su za to postojali svi zakonski uslovi.
Kapidžić je naveo da je Muratović završila Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu i osam godina radila u Narodnom pozorištu, čime je stekla pravo na stalno zaposlenje. Umjesto toga, konkurs nije raspisan, a glumica je već izvjesno vrijeme na birou.
- Mi smo osam godina ulagali u tu glumicu, kroz školovanje i angažmane, a kada je stekla uslove, ministar nije raspisao konkurs. To je direktan udar i na kulturu i na budžet - rekao je Kapidžić.
Prema njegovim riječima, razlog neraspisivanja konkursa je lične prirode.
- On premijeru Uku kaže “neću jer je njen muž pisao kritiku protiv mene što nisam došao na obilježavanje godišnjice Mirze Delibašića”. Je li to raspolaganje budžetom i je li to spada u tih 12 miliona maraka? Je li to vaša borba za kulturu da se o sudbini umjetnika odlučuje na osnovu ličnih uvreda, a ne profesionalnih kriterija - istakao je i dodao da se ministar nikad ne pojavljuje na skupštini ali mu uredno odgovara putem Instagrama.
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