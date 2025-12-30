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Tramvajski i trolejbuski saobraćaj bit će besplatni: Poznati datumi

Povodom praznika, GRAS i Ministarstvo saobraćaja građanima žele sretne praznike i uspješnu Novu godinu

Besplatan tramvajski i trolejbuski prevoz. FENA

Dž. M.

30.12.2025

GRAS i Ministarstvo saobraćaja omogućili su besplatan tramvajski i trolejbuski saobraćaj za sve građane od 31. decembra 2025. do 4. januara 2026. godine. 

Ova odluka GRAS-a i Ministarstva saobraćaja donijeta je kao znak zahvalnosti za zajedničke uspjehe tokom protekle godine. Službe GRAS-a najavile su da će nastaviti s unapređenjem usluga kako bi postali najbolji u javnom prevozu u regiji. 

Broj korisnika javnog prevoza raste, a sve više ljudi vraća se tramvajima i trolejbusima, što potvrđuje rastuće povjerenje korisnika koji se nakon mnogo godina ponovo odlučuju za ovaj način transporta. 

Povodom praznika, GRAS i Ministarstvo saobraćaja građanima žele sretne praznike i uspješnu Novu godinu, saopćio je ministar Adnan Šteta. 

# TROLEJBUS
# TRAMVAJ
# GRAS
# SAOBRAĆAJ
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