Tramvajski i trolejbuski saobraćaj bit će besplatni: Poznati datumi

GRAS i Ministarstvo saobraćaja omogućili su besplatan tramvajski i trolejbuski saobraćaj za sve građane od 31. decembra 2025. do 4. januara 2026. godine.

Ova odluka GRAS-a i Ministarstva saobraćaja donijeta je kao znak zahvalnosti za zajedničke uspjehe tokom protekle godine. Službe GRAS-a najavile su da će nastaviti s unapređenjem usluga kako bi postali najbolji u javnom prevozu u regiji.

Broj korisnika javnog prevoza raste, a sve više ljudi vraća se tramvajima i trolejbusima, što potvrđuje rastuće povjerenje korisnika koji se nakon mnogo godina ponovo odlučuju za ovaj način transporta.

Povodom praznika, GRAS i Ministarstvo saobraćaja građanima žele sretne praznike i uspješnu Novu godinu, saopćio je ministar Adnan Šteta.