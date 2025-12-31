U trobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Šta nosi 2026.

U trobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Šta nosi 2026.

BiH ulazi u Novu godinu sa svježom nadom u promjene. Vlada FBiH najavljuje nove reforme, ali i bolji standard. Istovremeno, akademska zajednica upozorava na apatiju.

Period koji je iza nas, ipak, iznjedrio je ličnosti koje su inspirisale uspjesima u sportu, nauci, kulturi. U novogodišnjem trobroju donosimo osvrt poznatih na proteklu godinu, očekivanja i prognoze za novu, ali i nadahnuće u životnim pričama pozitivaca našeg društva.

Svakako ne propustite svjetski ekskluziv "Dnevnog avaza", intervju sa Lukasom Podolskim. Svjetska fudbalska legenda otkriva nam svoje planove.

Saznajte i ko su "Avazove" ličnosti godine.

Čitajte i o ubistvima koja su uzdrmala državu u prošloj godini i saznajte koji kantoni su imali najviše kobnih slučajeva.

Ne propustite pročitate novogodišnji intervju premijera FBiH Nermina Nikšića koji sljedeću godinu najavljuje kao godinu reformi.

Sa stručnjacima smo razgovarali kako praznično vrijeme može pojačati osjećaj tuge, praznine i izolacije.

Donosimo i priču o momku sa sela Ahmedu Malkoču, jedne od omiljenih ličnosti u regionu.

Razgovarali smo i sa guvernerkom Centralne banke Jasminom Selimović.

Akademici Esad Duraković i Asim Mujkić za "Avaz" su govorili o perspektivama za 2026.

O lekcijama, izazovima i novom početku za naš list govorila je Selma Bajrami.

Kako će izgledati Javni doček Nove 2026. godine u glavnom gradu BiH saznajte na stranama sarajevskog kantona.

Na stranama globusa čitajte o porastu napetosti usred diplomatskih pokušaja okončanja rata u Ukrajini.

U trobroju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja u kojima možete saznati sve o TV programu u najluđoj noći.

Na sportskim stranama čitajte o košarkašim Zmajevima i uspjehu koji su čekali tri decenije.

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