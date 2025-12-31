Iz MUP-a KS izdali upozorenje: Ove stvari ne smijete unositi na doček Nove godine

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, povodom nastupajućih novogodišnjih praznika, još jednom podsjeća sugrađane na izmijenjeni režim saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama u Kantonu Sarajevo, kao i na pojačano policijsko prisustvo, kontrolu saobraćaja i javnog reda i mira.

Građanima se preporučuje, u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi i bržeg putovanja, da za dolazak na Javni doček Nove 2026. godine koriste javni gradski prevoz ili usluge ovlaštenih taxi prevoznika. Oni koji se odluče doći vlastitim automobilima, svoja vozila trebaju parkirati na označenim parking mjestima i u skladu s izmijenjenim režimom saobraćaja.

Posjetioce manifestacije Javni doček Nove 2026. godine podsjećaju se da je na javna okupljanja zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno ili hladno oružje, pirotehnička sredstva, kao i druge predmete koji mogu biti opasni. Ulaz u publiku neće biti moguć biciklima, romobilima i trotinetima. Ističemo i da je korištenje dronova direktno iznad zone osiguravanja javnog skupa zabranjeno.

Policijski službenici Uprave policije vršit će pojačan nadzor učesnika u saobraćaju, s posebnim akcentom na upravljanje motornim vozilom pod dejstvom alkohola, te će biti primijenjena nulta stopa tolerancije na razloge vožnje pod utjecajem alkohola za sve vozače koji pri kontrolama budu imali nedopuštene koncentracije alkohola u krvi.

U hitnim situacijama građani policiju mogu pozvati putem broja 122, a za sve druge situacije koje ne zahtijevaju hitnost, moguće je direktno kontaktirati mjesno nadležne policijske uprave, kako slijedi:

PU Stari Grad – 033 532 000

PU Centar – 033 206 000

PU Novo Sarajevo – 033 650 000

PU Novi Grad – 033 474 000

PU Ilidža – 033 639 000

PU Hadžići i Trnovo – 033 422 000

PU Ilijaš – 033 430 000

PU Vogošća – 033 401 000

Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo – 033 286 804 i 033 286 805

Linija za hitne pozive za gluhe – 061 482 252.

Policijski službenici Uprave policije će tokom novogodišnjih praznika biti prisutni na ulicama Kantona Sarajevo kako bi svojim planskim aktivnostima u svim segmentima rada doprinijeli sigurnom okruženju, saopćeno je iz MUP-a KS.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo svim sugrađanima i gostima želi zdravu, sretnu i mirnu Novu 2026. godinu.