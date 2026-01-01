Video / Vatrometi obasjali Sarajevo u ponoć: Glavni grad dočekao Novu godinu u odličnoj atmosferi

Sarajevo je ulazak u Novu godinu dočekalo uz vatromet koji je tačno u ponoć obasjao nebo iznad glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Iako u okviru Javnog dočeka Nove 2026. godine nije bio organiziran vatromet, bilo je građana koji su Novu godinu upravo ozvaničili njime.

Građani i brojni turisti okupili su se na centralnim gradskim lokacijama kako bi uz slavlje ispratili staru i dočekali Novu godinu.