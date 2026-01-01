Video / Vatrometi obasjali Sarajevo u ponoć: Glavni grad dočekao Novu godinu u odličnoj atmosferi

Sarajevo je ulazak u Novu godinu dočekalo uz vatromet koji je tačno u ponoć obasjao nebo iznad glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Iako u okviru Javnog dočeka Nove 2026. godine nije bio organiziran vatromet, bilo je građana koji su Novu godinu upravo ozvaničili njime.
Građani i brojni turisti okupili su se na centralnim gradskim lokacijama kako bi uz slavlje ispratili staru i dočekali Novu godinu.
Vatromet je ispaljen s više tačaka iz brojnih naselja, a šarene eksplozije na nebu izazvale su oduševljenje mnogih.
Novogodišnja noć i dalje protiče u svečanoj atmosferi, uz muziku, druženje i dobru energiju, dok su gradske službe i policija i dalje raspoređeni na terenu radi javne sigurnosti i nesmetanog odvijanja dočeka.
Slavlje protiče bez incidenata, a Sarajevo je još jednom potvrdilo status jednog od najživljih gradova u regiji tokom novogodišnjih praznika. Centralni program Javnog dočeka Nove 2026. godine u Sarajevu počeo je sinoć nastupom grupe Divanhana, nakon čega su uslijedili nastupi Dženana Lončarevića i Jelene Rozge, koja i dalje zabavlja prisutne na platou kod SCC-a.
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