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ŠARENE EKSPLOZIJE

Video / Vatrometi obasjali Sarajevo u ponoć: Glavni grad dočekao Novu godinu u odličnoj atmosferi

Građani i brojni turisti okupili su se na centralnim gradskim lokacijama kako bi uz slavlje ispratili staru i dočekali Novu godinu

Vatrometi obasjali Sarajevo u ponoć - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

1.1.2026

Sarajevo je ulazak u Novu godinu dočekalo uz vatromet koji je tačno u ponoć obasjao nebo iznad glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Iako u okviru Javnog dočeka Nove 2026. godine nije bio organiziran vatromet, bilo je građana koji su Novu godinu upravo ozvaničili njime.

Građani i brojni turisti okupili su se na centralnim gradskim lokacijama kako bi uz slavlje ispratili staru i dočekali Novu godinu.

Vatromet je ispaljen s više tačaka iz brojnih naselja, a šarene eksplozije na nebu izazvale su oduševljenje mnogih.

Novogodišnja noć i dalje protiče u svečanoj atmosferi, uz muziku, druženje i dobru energiju, dok su gradske službe i policija i dalje raspoređeni na terenu radi javne sigurnosti i nesmetanog odvijanja dočeka.

Slavlje protiče bez incidenata, a Sarajevo je još jednom potvrdilo status jednog od najživljih gradova u regiji tokom novogodišnjih praznika. Centralni program Javnog dočeka Nove 2026. godine u Sarajevu počeo je sinoć nastupom grupe Divanhana, nakon čega su uslijedili nastupi Dženana Lončarevića i Jelene Rozge, koja i dalje zabavlja prisutne na platou kod SCC-a.

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# VATROMET
# NOVA GODINA
# SARAJEVO
# JAVNI DOČEK
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