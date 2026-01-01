U Živinicama veliki broj posjetilaca dočekalo Novu godinu

Javni doček Nove 2026. godine u Živinicama uspješno je realizovan uz izuzetno veliki broj posjetilaca i bogat novogodišnji program.

Program je započeo Dječijom Novom godinom, a nastavljen nastupom Gradskog tamburaškog orkestra Živinice, DJ programom Sanina Sofića, te koncertom Amela Ćurića, koji je obilježio vrhunac novogodišnje večeri.

Prema procjenama organizatora, zabilježena je rekordna posjećenost, a kompletan program protekao je bez ijednog incidenta ili povrede.

Organizatori upućuju zahvalnost svim učesnicima, izvođačima, institucijama, službama i partnerima koji su dali doprinos uspješnoj realizaciji ovog događaja, kao i svim građanima i gostima koji su Novu godinu dočekali u Živinicama.

- Novogodišnji kulturni program nastavlja se 4. januara 2026. godine koncertom Kamernog simfonijskog orkestra iz Zenice, koji će biti održan u Velikoj sali BKC-a Živinice sa početkom u 18.00 sati. Ulaz na koncert je besplatan - saopćeno je iz Turističke zajednice Grada Živinice.