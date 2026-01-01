Među stradalima u baru strave na švicarskom skijalištu nema državljana BiH

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izrazilo je saučešće Švicarskoj povodom tragedije u baru tokom novogodišnje proslave u elitnom švicarskom skijaškom centru Kran-Montana, u kojem je, prema posljednjim informacijama, poginulo 47 osoba, dok je 115 povrijeđeno.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH su uputili saučešće porodicama stradalih i svima koji su pogođeni ovom tragedijom.