Veliki problemi: Potražnja za parkingom iznad raspoloživih kapaciteta, MUP izdao 5.460 kazni

Nedostatak parking prostora ostaje jedan od najvećih problema u Zenici. Iako mjesta ima, gužve su svakodnevne, posebno u najnaseljenijim dijelovima grada.

Građani su podijeljeni o ovom pitanju, a struka poručuje – rješenja postoje, ali uz ozbiljnu saobraćajnu analizu, piše BHRT.

Uređene parking zone trebale su donijeti red, ali za mnoge građane svakodnevnica je i dalje haotična. Dok jedni pozdravljaju promjene, drugi kažu – mjesta nema, a pješaci su najugroženiji.

Uprkos činjenici da je na području grada obezbijeđeno oko tri hiljade parking mjesta, potražnja za parkiranjem i dalje premašuje raspoložive kapacitete.

Cijene parkiranja su, u poređenju sa drugim gradovima, umjerene i zavise od zone – od dvije marke u ekstra, jedna marka u prvoj i 50 feninga po satu u drugoj zoni. Iz Parking servisa Zenica poručuju da se u najopterećenijim dijelovima grada provode građevinski radovi kako bi se postojeće površine preuredile u funkcionalne parking zone i rasteretio saobraćaj.

Ispunjavanje uslova

- Imate problem parkiranja u svim naseljima unutar grada. Broj parking mjesta koja su rezervisana za stanare od toga je 1.400, dok je ostatak mjesta komercijalni, odnosno naplatni parking. Formiramo parking prostore na osnovu zainteresovanosti korisnika, odnosno stanovnika. Bitno je da svi koji se jave i ispunjavaju uslove imaju obezbijeđeno parking mjesto - kaže Armin Kurtagić, direktor JP parking servisa Zenica.

U periodu od januara do oktobra 2025. godine, MUP Zeničko-dobojskog kantona izdao je 5.460 kazni, uz poruku da su sigurnost pješaka i protočnost ulica iznad svega.

- Vozači su dužni, isključivo, svoje vozilo parkirati na za to predviđenim mjestima, a za prekršaje za nepropisno parkiranje predviđena je kazna od 40 KM - navodi Lejla Ekinović, glasnogovornica Uprave policije MUP-a ZDK.

Ugrožavanje zelenila

Ekolozi upozoravaju da širenje parkinga ugrožava zelenilo i parkove. Ističu da je Zenica grad pogodan za pješačenje i javni prijevoz. Zbog toga traže izradu saobraćajne studije koja bi pokazala stvarne navike kretanja građana.

- Mi smo nekako, izgleda, lijen, razmažen narod. Mi želimo da nam auto dođe pred haustor, da možemo parkirati pred sami ulaz u prodavnicu. Zašto je toliki problem hodati malo pješke - pita se Samir Lemeš, član UO Eko foruma Zenica.

Problem parkiranja u Gradu Zenica ostaje svakodnevnica, a trajna rješenja zavise od strateškog pristupa i odgovornog planiranja, što se u Zenici tek očekuje.