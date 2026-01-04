Na vodnom području Jadranskog mora očekuje se porast vodostaja

Uslijed najavljenih obilnijih padalina (po prognozi FHMZ-a 60-80 l/m2, lokalno i preko 100 l/m2), koje se očekuju u narednim danima na vodnom području Jadranskog mora prognozira se porast vodostaja, posebno na djelu poplavnog područja TMT (Tihaljina -Mlade-Trebižat), te cijelog toka rijeke Neretve sa pritokama.

Moguća su lokalna izlijevanja vodotoka, te lokalne pojava bujičnih i urbanih poplava, priopćeno je iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

Kako se navodi, očekivani početak događaja je 4. siječnja.

Iz Agencije savjetuju nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu s ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju dodatni oprez.

Dodaju i to da se obavijest izdaje na osnovu prognoziranih podataka padalina, te eventualne promjene vremenske prognoze mogu uticati i na prognozirano hidrološko stanje.