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BUDITE OPREZNI

Vožnja kroz centar Sarajeva: Snijeg zabijelio grad, zimskih službi nema

Nakon jučerašnjeg prvog snijega u novoj godini, pahulje ne prestaju padati, prekrivajući ulice, krovove i parkove bijelim slojem

Ulice u Sarajevu jutros. Avaz

A. O.

4.1.2026

Sarajevo i danas dočekuje svoje stanovnike pod snježnim pokrivačem. 

Nakon jučerašnjeg prvog snijega u novoj godini, pahulje ne prestaju padati, prekrivajući ulice, krovove i parkove bijelim slojem.

Zimskih službi, kao što možete vidjeti na snimku, još uvijek nema na terenu. 

Meteorolozi najavljuju da će snježne padavine trajati i tokom dana, pa građani savjetuju oprez na cestama i pješačkim stazama. 

Djeca i ljubitelji zime uživaju u prvom pravom zimskom ugođaju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

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# SNIJEG
# GRAD
# PADAVINE
# VOŽNJA
# SARAJEVO
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