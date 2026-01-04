Vožnja kroz centar Sarajeva: Snijeg zabijelio grad, zimskih službi nema

Zimskih službi, kao što možete vidjeti na snimku, još uvijek nema na terenu.

Nakon jučerašnjeg prvog snijega u novoj godini, pahulje ne prestaju padati, prekrivajući ulice, krovove i parkove bijelim slojem.

Sarajevo i danas dočekuje svoje stanovnike pod snježnim pokrivačem.

Meteorolozi najavljuju da će snježne padavine trajati i tokom dana, pa građani savjetuju oprez na cestama i pješačkim stazama.

Djeca i ljubitelji zime uživaju u prvom pravom zimskom ugođaju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.