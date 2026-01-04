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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Alarmantno stanje na Alipašinom Polju: Vozači se "bore" sa snijegom, ceste nisu očišćene

Saobraćaj se odvija otežano, pješaci se probijaju preko neprohodnih trotoara, dok su prilazi zgradama prekriveni snijegom i ledom

Kolaps na cestama - Avaz
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Piše: Evelin Trako

4.1.2026

Snijeg koji je tokom dana napadao u Sarajevu izazvao je potpuni haos na Alipašinom Polju, ali u drugim naseljima glavnog grada naše države.

Čini se kako je opet snijeg "iznenadio" zimske službe, što pokazuje da se vozači jedva probijaju kroz snijeg.

Ceste apsolutno nisu očišćene. Saobraćaj se odvija otežano, pješaci se probijaju preko neprohodnih trotoara, dok su prilazi zgradama prekriveni snijegom i ledom. Posebno su ugroženi stariji građani, djeca i osobe sa invaliditetom, koji se teško kreću po zaleđenim stazama.

Na pojedinim dijelovima naselja vozila proklizavaju.

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# SNIJEG
# ALIPAŠINO POLJE
# SARAJEVO
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