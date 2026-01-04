Alarmantno stanje na Alipašinom Polju: Vozači se "bore" sa snijegom, ceste nisu očišćene

Snijeg koji je tokom dana napadao u Sarajevu izazvao je potpuni haos na Alipašinom Polju, ali u drugim naseljima glavnog grada naše države.
Čini se kako je opet snijeg "iznenadio" zimske službe, što pokazuje da se vozači jedva probijaju kroz snijeg.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Saobraćaj se odvija otežano, pješaci se probijaju preko neprohodnih trotoara, dok su prilazi zgradama prekriveni snijegom i ledom
Snijeg koji je tokom dana napadao u Sarajevu izazvao je potpuni haos na Alipašinom Polju, ali u drugim naseljima glavnog grada naše države.
Čini se kako je opet snijeg "iznenadio" zimske službe, što pokazuje da se vozači jedva probijaju kroz snijeg.
Ceste apsolutno nisu očišćene. Saobraćaj se odvija otežano, pješaci se probijaju preko neprohodnih trotoara, dok su prilazi zgradama prekriveni snijegom i ledom. Posebno su ugroženi stariji građani, djeca i osobe sa invaliditetom, koji se teško kreću po zaleđenim stazama.
Na pojedinim dijelovima naselja vozila proklizavaju.
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