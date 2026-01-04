Sabahudin Baraković, na čelu tima koji još čisti BiH: Trideset godina herojske borbe s minama

Sabahudin Baraković, koji ove godine obilježava trideset godina borbe s minama, ovih dana je na deminiranju u centralnoj Bosni sa svojim timom, radeći ovaj opasan posao u vrijeme kada se i inostrane deminerske organizacije povlače iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i dalje je zemlja mina, opasnih po život, uprkos najavama iz godine u godinu i postavljanju novih rokova za završetak procesa deminiranja. Prema procjenama iz Centra za uklanjanje mina u BiH, sa 30. junom 2026. godine pretpostavlja se da je minama u BiH i dalje kontaminirano čak 802,57 kvadratnih kilometara ili 1,57 posto površine BiH. Glava u torbi Pedesetčetverogodišnji Sabahudin s njegovom ekipom iskusnih deminera od mina je očistio mnoge dijelove BiH, ali je deminirao i rizične površine u dalekim državama - Kubi, Iraku, Afganistanu, Hrvatskoj. Njegov tim, koji čine Nihad Ibrahimović, Armin Kapetanović, Desko Komar, Safer Sinanović, Nedim Hadžić, Evis Mahovkić, Nermin Muminović, Nihad Hamzić i do skora Todor Javanović, sada u penziji, radi na deminiranju kod Novog Travnika.

Osmočlani deminerski tim s vođom Barakovićem na deminiranju u Novom Traviku . H. Čalić / Avaz Osmočlani deminerski tim s vođom Barakovićem na deminiranju u Novom Traviku . H. Čalić / Avaz

- Nas deminere, koji svakog radnog dana upišemo pet sati veoma opasnog, odgovornog, ali i humanog posla, jer iza nas ljudima ostaju sigurne njive, šume, putevi, obale rijeka, malo ko i da spomene, jedino kada se desi incident s minama. O nama najviše brinu naše porodice, jer znaju, čim krenemo na posao, glava nam je u torbi. Nije onda čudno što se mladi danas ne odlučuju da završe obuku i da siđu u minsko polje, iako su primanja solidna i redovna - kaže Baraković. Dnevno 150 mina Naš sagovornik se sjeća jednog od najtežih poslova, kada je njegov tim u jednom danu na lokaciji Tinohovo Brdo iznad Hadžića 27. avgusta 2019. godine pronašao i uništio 150 komada mine „prom 1“, protivtenkovske, rasprskavajuće mine i 45 ostalog NUS. Fizički i psihički je to napor, jer mine su „tihe ubice“. O tome gdje su demineri dočekali Novu godinu Sabahudin Baraković Barak, iskren kao i uvijek, kaže da demineri o novogodišnjem slavlju nisu ni razmišljali.

Deminirao je na brojnim lokacijama u BiH, regiji i svijetu . Ustupljena fotografija Deminirao je na brojnim lokacijama u BiH, regiji i svijetu . Ustupljena fotografija