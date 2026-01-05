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USLIJED OBILNIH PADAVINA

Voda u mostarskom vodovodu zamućena, preporučuje se prokuhavanje

Kako naovde iz vodoopskrbe, očekuje se brzo prestanak zamućenja i normalizacija vodoopskrbe u narednim danima

Vodovod Mostar. Fena

FENA

5.1.2026

Iz Vodovod Mostar obavještavaju da je uslijed obilnih padalina došlo do laganog zamućenja na vodozahvatu izvorišta rijeke Radobolje, zbog čega se potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe.

Prema dosad provedenim analizama, voda je mikrobiološki ispravna, no zbog promijenjene boje i povećane mutnoće preporučuje se prokuhavanje vode prije upotrebe, navode iz Vodovoda Mostar.

Kako naovde iz vodoopskrbe, očekuje se brzo prestanak zamućenja i normalizacija vodoopskrbe u narednim danima. 

# PADAVINE
# JP VODOVOD MOSTAR
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