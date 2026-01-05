Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROBLEMI NA TERENU

Snijeg izazvao nestanak struje širom BiH: Desetine hiljada potrošača bez elektične energije

Posebno je teška situacija na području Živinica gdje je bez električne energije više od 11 hiljada potrošača

Facebook

M. P.

5.1.2026

Intenzivne snježne padavine koje su pogodile našu zemlju izazvale su poremećaje u snabdijevanju električnom energijom.

Iz Elektroprivrede BiH su naglasili da je trenutno zbog kvarova na 31 dalekovodu najteža situacija u Tuzlanskom kantonu gdje je bez električne energije više od 29 hiljada potrošača.

- Posebno je teška situacija na području Živinica gdje je bez električne energije više od 11 hiljada potrošača, zatim Lukavcu i Srebreniku u kojim je bez snabdijevanja oko 10 hiljada potrošača. Tokom noći i jutros, povećan je broj kvarova u Tešnju, Zavidovićima, Kaknju, Visokom, Olovu i Varešu u Zeničko-dobojskom kantonu, zbog kojih je bez električne energije više od 15 hiljada potrošača. Najkritičnija situacija je u Kaknju i na području Olova, navode iz Elektroprivrede BiH.

Uzrok prekida u snabdijevanju na području Gornjeg Vakufa, Srednjobosanski kanton, je kvar na 110 kV dalekovodu u nadležnosti Elektroprijenosa BiH.

- Prekidi u napajanju i otežano snabdijevanje su i u Travniku, Busovači, Kiseljaku, a bez električne energije su i kupci u Ostrošcu, Buturović polju i Jablanici na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kvarovi na mreži izazvali su prekide u snabdijevanju i u Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Sarajevskom kantonu, naglašeno je.

Elektromonterske ekipe, podružnica Elektroprivrede BiH, intenzivno rade na otklanjanju kvarova i normalizaciji snabdijevanja.

- Otežavajuću okolnost za izvođenje radova predstavlja i konfiguracija terena i otežan pristup objektima. S obzirom na to da je prognoziran nastavak snježnih padavina što će utjecati na održavanje stabilnosti u snabdijevanju električnom energijom, u slučaju prekida Elektroprivreda BiH poziva svoje kupce na strpljenje i razumijevanje, zaključeno je iz Elektroprivrede BiH.

# PADAVINE
# NESTANAK STRUJE
# BIH
# TUZLANSKI KANTON
# SNIJEG
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.