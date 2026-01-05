Snijeg izazvao nestanak struje širom BiH: Desetine hiljada potrošača bez elektične energije

Intenzivne snježne padavine koje su pogodile našu zemlju izazvale su poremećaje u snabdijevanju električnom energijom.

Iz Elektroprivrede BiH su naglasili da je trenutno zbog kvarova na 31 dalekovodu najteža situacija u Tuzlanskom kantonu gdje je bez električne energije više od 29 hiljada potrošača.

- Posebno je teška situacija na području Živinica gdje je bez električne energije više od 11 hiljada potrošača, zatim Lukavcu i Srebreniku u kojim je bez snabdijevanja oko 10 hiljada potrošača. Tokom noći i jutros, povećan je broj kvarova u Tešnju, Zavidovićima, Kaknju, Visokom, Olovu i Varešu u Zeničko-dobojskom kantonu, zbog kojih je bez električne energije više od 15 hiljada potrošača. Najkritičnija situacija je u Kaknju i na području Olova, navode iz Elektroprivrede BiH.

Uzrok prekida u snabdijevanju na području Gornjeg Vakufa, Srednjobosanski kanton, je kvar na 110 kV dalekovodu u nadležnosti Elektroprijenosa BiH.

- Prekidi u napajanju i otežano snabdijevanje su i u Travniku, Busovači, Kiseljaku, a bez električne energije su i kupci u Ostrošcu, Buturović polju i Jablanici na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kvarovi na mreži izazvali su prekide u snabdijevanju i u Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Sarajevskom kantonu, naglašeno je.

Elektromonterske ekipe, podružnica Elektroprivrede BiH, intenzivno rade na otklanjanju kvarova i normalizaciji snabdijevanja.

- Otežavajuću okolnost za izvođenje radova predstavlja i konfiguracija terena i otežan pristup objektima. S obzirom na to da je prognoziran nastavak snježnih padavina što će utjecati na održavanje stabilnosti u snabdijevanju električnom energijom, u slučaju prekida Elektroprivreda BiH poziva svoje kupce na strpljenje i razumijevanje, zaključeno je iz Elektroprivrede BiH.