Aličić: Apelujemo na sve da na vrijeme očiste snijeg, jer dolaze i ledene kiše

Snijeg koji je padao tokom vikenda i na području Zeničko-dobojskog kantona najviše je problema izazvao u saobraćaju, kazao je Feni direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu ZDK-a Džavid Aličić.

Otklonjene prepreke

Saobraćaj se, dodao je, odvijao i još odvija otežano na svim lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima te uz kraće zastoje, koji su bili izazvani ili saobraćajnim udesima ili se, usljed težine snijega, drveće obrušilo na kolovoz.

- Brzim su intervencijama otklonjene i te prepreke, a trenutno su prohodni svi putni pravci. Ni jučer ni danas u ZDK-u nije bilo odsječenih sela, naselja ili kuća. Znači, nije bilo nigdje totalne blokade, ali, eto, otežan je saobraćaj zbog nanosa snijega i zbog snijega koji ugažen na kolovozu - kaže Aličić.

Dodaje kako se snijeg nataložio, vjerovatno, zbog kasne ili nedovoljne intervencije, odnosno reakcije zaduženih službi i ljudi za održavanje puteva.

- Jučer smo apelovali da službe koje su zadužene za održavanje puteva pojačaju svoje ljudstvo i mašineriju, kako bi što prije otklonili nanose snijega sa kolovoza, jer očekuju se, u naredna dva-tri dana, nove padavine- tako da ne bi imali dodatne probleme. Opet, napominjem, oni koji su ugovarali i oni koji su zaduženi za održavanje lokalnih i regionalnih, magistralnih puteva u zimskom periodu, moraju reagovati na način kako im je to zakon propisao. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa lokalnim nivoom i sa Federalnom upravom civilne zaštite. Provjeravamo stanje na terenu, a ono što, nas, najviše interesuje, svakako je stanje u lokalnim zajednicama - kaže Aličić.

Apelovali su, naglašava, da se pripreme za nove snježne padavine te da pojačaju angažman mašina i ljudstva.

Građanima, dodaje, upućuju apel da bez velike potrebe ne idu na put, jer sutra u večerašnjem satima imaju najavu padanja i ledenih kiša.

- Ledena kiša će dodatno izazvati, sigurno, probleme u saobraćaju pa možda, čak, i kolaps saobraćaja na pojedinim dijelovima putnih komunikacija - upozorava Aličić.

Održavanje puteva

Nadzorni organi na održavanju puteva, ističe, također imaju svoj nivo odgovornosti.

- Mislim da nadzor mora odraditi, u ovom momentu, najveći dio posla. Moramo apelovati i na izvođače, odnosno one koji su se obavezali ugovorom da će održavati puteve u zimskom periodu, da to izvršavaju na način kako su se obavezali- kaže Aličić, koji podsjeća da postoje i sankcije za službe i preduzeća koja ne izvršavaju ugovorom definisane zadatke.

- Za neodređeni posao se ne treba plaćati. Tako da je i do onoga ko je ugovarao poslove, kao i do izvođača i nadzora.

Da, jednostavno, koordinisano rade i da putevi moraju biti prohodni. Jasno je, nama svima, da u momentu kada pada snijeg, u prvim satima, da je nemoguće da se sve očisti - kaže Aličić.

Međutim, upozorava, ne smije se desiti, niti je to prihvatljivo, da prođe cijeli dan ili čak dani, a da putevi nisu prohodni ili da je otežan saobraćaj.

Šefica Odsjeka za odnose s javnošću Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK-a Aldina Alić podsjeća da je, tokom jučerašnjeg dana i prethodne noći, u tom kantonu bilo evidentirano 14 saobraćajnih nezgoda, u kojima su, u četiri nezgode, sedam osoba zadobile lakše tjelesne povrede, a pričinjena je i materijalna šteta.

- Policijske patrole su na terenu i prate stanje te djeluju u skladu sa potrebama i svojim ovlastima.

Ovom prilikom, apelujemo na sve vozače da u ovim, otežanim uslovima upravljaju svojim vozilima krajnje oprezno.

Posebno apelujemo na mlade vozače, koji nemaju dovoljno iskustva u saobraćaju u zimskim i kišnim uslovima, da, samo, u slučaju krajnje nužde koriste svoja vozila i uz dodatan oprez, kako bi smanjili rizik saobraćajnih nezgoda - kaže Alić.