Enis Bešlagić: 51. rođendan jednog od najboljih bh. glumaca

Na današnji dan 1975. godine, u Doboju je rođen Enis Bešlagić, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Enis je odrastao u Tešnju, a diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2001. godine. Ostvario je uloge u više od 30 pozorišnih predstava, nizu filmova i TV serija. Proslavio se ulogom Šemse u seriji "Naša mala klinika" i Muje u humorističkom serijalu "Mujo i Haso". Glumio je još u serijama „Viza za budućnost“, „Crna hronika“, „Cimmer fraj“, „Lud, zbunjen, normalan“, „Žene s broja 13“, te filmovima „10 minuta“, „Gori vatra“, „Ljeto u zlatnoj dolini“, „Ivkova Slava“, „Sve džaba“, „Duhovi Sarajeva“, „Montevideo, bog te video: Priča prva“... Svojom monodramom „Da sam ja neko“ u posljednje vrijeme osvaja publiku i puni dvorane širom BiH, regije i Evrope. Najbolji student Za svoju izvrsnu glumu Bešlagić je počeo dobijati nagrade još u vrijeme studija, kada je osvojio nagradu Najbolji student. Između ostalih, dobitnik je i nagrada Večernjakov ekran, Večernjakova ruža i Večernjakov pečat za ličnost godine. Osim kao glumac, Enis se dokazao i kao izvrstan televizijski voditelj koji je nasmijavao takmičare i gledaoce u šou „Superpar“ na hrvatskom RTL-u, a bio je i član žirija u svim sezonama popularnog muzičkog šoua „Zvjezdice“. Enis je poznat i po brojnim dobrim djelima. Tako je 2006. dobio nagradu Ponos Hrvatske jer je izvukao susjeda iz zapaljene kuće, a zatim mu i poklonio 15.000 eura za obnovu. Učestvovao je u više od 200 humanitarnih akcija, a postao je i ambasador humanitarne organizacije “Save The Children” za jugoistočnu Evropu.

Ivana Orleanska . Vecernji.hr Ivana Orleanska . Vecernji.hr

Rođena Ivana Orleanska, francuska nacionalna junakinja 1412. - Rođena Ivana Orleanska, francuska nacionalna junakinja i svetica Katoličke crkve. Orleanska je, predvodeći samo nekoliko stotina Francuza, 29. aprila 1429., zauzela grad Orleans i natjerala engleske osvajače u panični bijeg. Snažni oslobodilački zanos zahvatio je potom cijelu Francusku. Međutim, Ivana je pala u ruke pristaša engleskog kralja, koji su je izručili Englezima. Spaljena je živa na lomači, 30. maja 1431. Mrtva junakinja rehabilitirana je prilikom revizije procesa 1456., a Katolička crkva (papa Benedikt XV) proglasila ju je, 16. maja 1920., sveticom. Druga nedjelja u maju, posvećena njenoj uspomeni, slavi se u Francuskoj kao nacionalni praznik. 1534. - Pavao Skalić, hrvatski pisac, pustolov, humanist i polihistor, rođen je na današnji dan. Tvorac je riječi enciklopedija koju je prvi put upotrijebio 1559. godine. 1745. - Rođen francuski pronalazač Žak Etjen Mongolfje (Jacques-Étienne Montgolfier), koji je s bratom 1783. konstruirao prvi balon napunjen zagrijanim zrakom. 1829. - Umro češki slavist Jozef Dobrovski, otac slavistike, tvorac češke gramatike i gramatike staroslavenskog jezika, centralna ličnost češkog narodnog preporoda. Djela: "Historija češkog jezika i književnosti", "Gramatika češkog jezika", "Gramatika staroslovenskog jezika", slavističke zbirke "Slavin", "Slovanka". 1849. - Rođen Hristo Botev, bugarski pjesnik, revolucionar i publicist. Botev je radio i kao glumac, slovoslagač, urednik, a izdavao je dvoje revolucionarne socijalističke novine. 1883. - Halil Džubran, libanski i američki pjesnik, rođen je na današnji dan. Najpoznatija djela su mu “Prorok” i “Procesija”. Ničeovske (Nietzsche) parabole, stare semitske figure i bogat rječnik te slikovitost izdvojili su ga kao stilistu, a u modernoj arapskoj književnosti definirali pojam Džubranov stil. Ostala djela: “Suza i osmijeh”, “Zemaljski bogovi”, “Prorokov vrt”. 1938. - Rođen Adriano Ćelentano (Celentano), italijanski pjevač, glumac i televizijski voditelj. Bio je opčinjen Elvisom Prislijem (Presley) i ranim rokom 1950-ih, pa su ga zvali italijanski Elvis. Snimio je 40 albuma. Najpopularnija pjesma mu je „Azzurro“, objavljena 1968., koju su kasnije izveli i mnogi drugi muzičari.

Nedžad Salković . Avaz Nedžad Salković . Avaz

Rođen Nedžad Salković, “princ sevdaha” 1941. – Nedžad Salković, jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih interpretatora sevdalinke, rođen je na današnji dan. Zbog svog elegantnog i prefinjenog nastupa na pozornici i pred televizijskim kamerama kolege su ga često zvale “princom sevdaha”. S nepunih 18 godina, 1. aprila 1958. godine, prvi put je nastupio na Radio Tuzli, predstavivši se tradicionalnom sevdalinkom “Omer-beže na kuli sjeđaše”. Tada je počeo njegov uspon k vrhu domaće estradne scene, gdje se drži i danas. 1949. - Umro američki filmski reditelj Viktor Fleming (Victor), koji je svjetsku slavu stekao kultnim filmovima "Prohujalo s vihorom" i "Čarobnjak iz Oza". Preminuo je iznenada od srčanog udara, nakon što je završio film “Ivana Orleanska” (1948.) s Ingrid Bergman u glavnoj ulozi. Flemingova verzija Ivaninog života za mnoge filmofile ostala je najbolja, a film je osvojio dva Oskara. 1954. - Rođen Mirza Tanović, bosanskohercegovački glumac. Glumio je u mnogim pozorištima, na televiziji i u filmovima na prostorima bivše Jugoslavije. Ostvario je značajnu ulogu u TV seriji „Teversenove bajke“, koja je emitirana 1976. i bila je neka vrsta odgovora na engleski humor, a posebno na seriju „Leteći cirkus Montyja Pythona“. To je tada bila senzacija u cijeloj Jugoslaviji, iz koje će se kasnije razviti inspiracija za „Top listu nadrealista“. 1955. - Rowan Atkinson, britanski komičar i glumac, rođen je na današnji dan. Široj je publici najpoznatiji po ulogama smušenog Mr. Beana u istoimenoj seriji te po ulozi Edmunda Blackaddera u seriji “Crna Guja”. Ostvario je i lijep broj zapaženih nastupa na velikom ekranu u filmovima poput “Četiri vjenčanja i sprovod”, “Bean”, “Johnny English” itd. Poznat je i kao urnebesno smiješan stand-up komičar. 1952. - Rođen Sefer Halilović, bivši načelnik Glavnog štaba Armije RBiH. Dvadeset petog maja 1992. godine Halilović je postavljen za komandanta TO RBiH. Pod njegovim rukovođenjem i komandovanjem TO RBiH je prerasla u Armiju RBiH s pet korpusa i više od 200.000 vojnika, a Halilović je postao načelnik Glavnog štaba Armije RBiH i član Ratnog predsjedništva RBiH. Nakon agresije na RBiH, Sefer Halilović je s grupom istomišljenika osnovao BH patriotsku stranku (BPS) čiji je predsjednik i danas, a godinu kasnije, 1997., objavio je svoju prvu knjigu "Lukava strategija", koja je nerijetko korištena i u sudnicama Tribunala u Hagu. Godine 2001., Tribunal u Hagu je optužio Halilovića po liniji komandne odgovornosti za zločine koje su pripadnici ARBiH počinili u selima Grabovica i Uzdol, a 16. novembra 2005. ga oslobodio svih optužbi. 1981. - Umro škotski pisac Arčibald Džozef Kronin (Archibald Joseph Cronin), u čijim je djelima, prožetim blagim romantizmom i društvenom kritikom, opisan život rudara i britanske srednje klase. Djela: romani "Šeširdžijin zamak", "Citadela", "Zvijezde gledaju s neba", "Španski vrtlar", "Gospođa s karanfilima", "Tri ljubavi", "Pregršt raži", "Herojske godine", "Judino drvo", drama "Jupiter se smije", memoari "Pustolovine u dva svijeta".

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