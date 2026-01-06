Osanička rijeka srušila most, stanovnici dva sela odsječeni od grada

Intenzivne padavine i naglo otapanje snijega izazvalo je porast vodostaja Drine i njenih pritoka.

Nabujala Osanička rijeka je u mjestu Mihovići porušila most, pa su stanovnici ostali odsječeni od grada.

- Sinoć sam izašao oko 22 sata, voda mi je bila prekinuta i most je još uvijek stajao. Negdje oko 23.00 – 23.30 se desilo to što se desilo. Ljudi su sada odsječeni, gore imaju dva sela, ima dosta ljudi koji rade, a ima i bolesnih, pa bi trebalo nekako lokalnu zajednicu aktivirati da se to što prije sanira.