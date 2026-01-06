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MIHOVIĆI KOD GORAŽDA

Osanička rijeka srušila most, stanovnici dva sela odsječeni od grada

Sinoć sam izašao oko 22 sata, voda mi je bila prekinuta i most je još uvijek stajao, rekao je Mulahmetović

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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

6.1.2026

Intenzivne padavine i naglo otapanje snijega izazvalo je porast vodostaja Drine i njenih pritoka. 

Nabujala Osanička rijeka je u mjestu Mihovići porušila most, pa su stanovnici ostali odsječeni od grada.

- Sinoć sam izašao oko 22 sata, voda mi je bila prekinuta i most je još uvijek stajao. Negdje oko 23.00 – 23.30 se desilo to što se desilo. Ljudi su sada odsječeni, gore imaju dva sela, ima dosta ljudi koji rade, a ima i bolesnih, pa bi trebalo nekako lokalnu zajednicu aktivirati da se to što prije sanira. 

Mustafa Mulahmetović. Avaz

Ljudi su zaista totalno odsječeni, jer prije Osanice nemaju prelaz nigdje preko rijeke, a gore su šumski putevi, skoro da je i neprohodno – kazao nam je mještanin Mustafa Mulahmetović.

Na Sadbi je poplavljeno i izletište Udruženja VAL iz kojeg je saopćeno da je, otkako njegovi članovi brinu o ovom dijelu obale, Drina dostigla rekordan vodostaj. Uprkos pokušajima da se dio materijalnih sredstava spasi, kompletno izletište je pod vodom.

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# GORAŽDE
# PADAVINE
# SELA
# MOST
# OSANIČKA RIJEKA
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