Skandalozna izjava Ane Trišić-Babić: Izjednačila neustavni 9. januar sa jevrejskim praznicima

Ana Trišić-Babić, v.d. predsjednica RS, uporedila je slavlje neustavnog dana RS danas sa slavljem jevrejskog Pesaha u koncentracionim logorima.

Ona je u intervjuu za "Glas Srpske" kazala kako Srbima niko ne može zabraniti da slave 9. januar kao dan RS.

- Ne možete se odreći nečega što se dogodilo i što je historijska činjenica. Pokušaji zabrane i brisanja sjećanja, ta vrsta kolektivne lobotomije, nisu uspjeli ni u mnogo represivnijim i monstruoznijim sistemima, pa neće ni danas. To nema veze sa tim da li neko želi da vam nešto zabrani ili da li vi na to pristajete. To ima veze sa ljudskom prirodom. Kako ćete Srbima, u čijim je srcima 9. januar duboko važan, oduzeti pravo da ga obilježavaju? Ne možete - navela je Trišić-Babić.

Onda je napravila nevjerovatno usporedbu sa Jevrejima i holokaustom koji je provođen u Drugom svjetskom ratu.

- Kao što ni geta i koncentracioni logori nisu mogli zabraniti Јevrejima da slave Pashu ili Hanuku, tako ni danas niko ne može Srbima zabraniti da obilježavaju 9. januar. Osim toga, 9. januar nije datum koji je za Srbe važan isključivo u kontekstu Republike Srpske kao političke zajednice. To je i dan Svetog Stefana, prvomučenika među hrišćanima. On je bio krsna slava Nemanjića, ali i Tvrtka Kotromanića. Kao takav, 9. januar predstavlja dubok i nesporan temelj srpskog identiteta u BiH, mnogo stariji i snažniji od savremenih političkih odluka - navela je Trišić-Babić.

Inače, SAD i Velika Britanija bile su uvele sankcije rukovodstvu RS zbog proslave 9. januara kao dana RS kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.