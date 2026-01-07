Predsjednik Saveza RVI FBiH za "Avaz": Ulice su u lošem stanju, bilo je teško kad je u pitanju prilaz za invalidna lica

Snijeg koji pada od nedjelje, kao i ledena kiša zadali su velike probleme kako vozačima, pješacima tako i osoba sa invalididetom.

Prilazi licima koja koriste kolica nisu u pojedinim mjestima ni očišćeni.

Predsjednik Saveza RVI FBiH Kemal Trakić istakao je da kao što je poznato, kolaps je u čitavoj državi.

Ulice u lošem stanju

- Stvarno su ulice u lošem stanju i zbog visine snijega. Ovih dana već je očišćeno, ali prva dva dana bilo je izuzetno teško kada je u pitanju prilaz za invalidna lica. Međutim, evo danas je puno bolje i ovaj mali snijeg jutros što je pao, nije puno "pomeo" – istakao je Trakić za portal „Avaza“.

Dodao je kako nisu zadovoljni radom zimskih službi u Živinicama, odnosno aktivnostima putnih službi kako su čistile snijeg.

- Nije na vrijeme krenuto s tim aktivnostima. Poledilo je bilo dosta. Međutim, evo danas se već stabilizovalo i puno je bolje nego prethodna dva dana – rekao je Trakić.

Dodao je kako je so posuta po cestama i može se kretati bez problema.

Najavljeni protesti

Kada je riječ o snabdijevanju električnom energijom, istakao je da su Živinice najugroženije kada je riječ o snabdijevanju.

- Veliki dio prigradskih naselja ostao je bez električne energije, čak su danas najavljeni protesti pred Elektrodistribucijom, zbog same neisporuke električne energije, loša infrastrukturna mreža, dotrajali stubovi, neredovno čišćenje od strane djelatnika Elektrodistribucije, onih drveća kroz koje prolaze električni stubovi, žice, tako je došlo do trganja žica. Najvjerovatnije nije puno izmijenjena elektromreža, već je samo nosivi kabal postavljen, tako da je veliki dio prigradskih naselja ostao bez električne energije u prva dva dana. Malo se stabilizuje ovih dana, ali još ima područja gdje nemaju električnu energiju – rekao je za „Avaz“ Trakić.

Na današnjim protestima prisustvovat će građani koji će samoinicijativno izaći na protest.