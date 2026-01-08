Kako su uništena sadašnja preduzeća: NiP mijenjao direktore kao na traci, a umjesto mašina kupovali skupe mobitele

Da je već godinama komunalna privreda u Sarajevu na klimavim nogama znaju i ptice na grani. Preduzeća su dovedena do kolapsa, gomila se samo administracija, a radnika i opreme sa kojom treba raditi nema, piše Faktor.

Iako su dolaskom na vlast Trojkini čelnici najavljivali da će komunalna privreda procvjetati i da će njihovi kadrovi građanima dati najbolju uslugu ikada, sedam godina poslije sve je u raspadu. Jedino u KJKP Park još cvjeta cvijeće ali doslovno. Šalu na stranu.

Voda i grtalice

Čitavu prošlu godinu radnici komunalnih preduzeća pogotovo KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Rad su ukazivali na katastrofalnu situaciju, da nemaju opremu, da na teren nemaju sa čim izaći, da voda curi mjesecima jer nema ko da popravi kvar, da se smeće ne odvozi na vrijeme jer nema dovoljno kamiona, da im nedostaje grtalica i ostale zimske opreme.

Svi su ih ignorisali i stvari gurali pod tepih. Sve do 4. januara kada je u Sarajevu napadalo 40 centrimetara snijega.

Tada je počela kuknjava, ali ovaj put direktora kako nemaju mašina i da je i ono što imaju polovno i da s tim ne mogu ništa uraditi. da se tek preuzela funkciju, da se trude, ali...

Sarajevske ulice su i četvrti dan zatrpane snijegom. Građani ne znaju kuda da hodaju jer gdje god da stanu klizavo je i svaki korak donosi opasnost.

Pa šta je bilo sa silnim obećanjima o boljim uslugama, nije valjda da je to zaboravljeno preko noći, šta bi sa Trojkinim ekspertima, na kraju krajeva gdje su u svemu tome građani?

Pa šta je onda proteklih sedam godina radila Trojka u Sarajevu osim što je mijenjala direktore i šupljirala kako je sve u najboljem redu?

Kako je moguće da je kupljena samo jedna mašina, kada glavnom gradu za koliko-toliko normalno održavanje zimske službe treba još najmanje 10 vozila i ko je to sve bio na čelu KJKP Rad ali i ostalih komunalnih preduzeća pa je sve propalo.

Kada je 2019. godine smijenjen dugogodišnji direktor KJKP Rad Selim Babić, na njegovo mjesto došao je Mirsad Hošić ali on je brzo smijenjen, pa ga je naslijedila Vera Arnautović prvo kao v.d. a potom i kao direktorica. Na ovu poziciju došla je na prijedlog Naše stranke.

U medijima se spekulisalo da je na ovu poziciju došla jer je u rodbinskim vezama sa Srđanom Mandićem, aktuelnim načelnikom Općine Centar što je on demantovao.

Ona je 2024. godine uhapšena sa još šest uposlenika KJKP Rad zbog nezakonitosti u preduzeću.

Nakon nje u direktorsku fotelju ovog komunalnog preduzeća zasjeo je Nijaz Salamović, inače iz Naroda i pravde koji je 2024. godine uhapšen zbog sumnje u malverzacije u vezi s imenovanjem najprije kao vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove, a kasnije i za direktora KJKP Rad.

Salamović je ostao upamćen i kako direktor koji je umjesto da traži nabavku vozila i opreme prvo odlučio da se počasti i kupi od novca iz preduzeća iPhone Pro Max, Titanium Plavi Sivi. Maloprodajna cijena tog telefona bila je 4.290 KM, uz popuste je ovaj telefon koštao KJKP Rad 3.666 KM, plus PDV, a cijena Samsung Galaxyja S23 je 2.332 KM plus PDV, koji je također tada kupljen.

Sve iz Naroda i pravde

Nakon njega na čelo KJKP Rad došao je Samir Kurtanović, inače Salamovićev stranački kolega, koji je jedno vrijeme bio i generalni direktor KJKP Pokop.

Njega je zamijenio Mirsad Jašarević isto iz NiP-a koji je smijenjen u oktobru prošle godine. Treba biti pošten pa reći da je Jašarević za razliku od prethodnih direktora pokušao uvesti red u ovo preduzeće i poboljšati uvjete rada, ali je u tome prekinut i vrlo brzo smijenjen.

Tačnije bio je v. d. direktora pola godine i nakon toga je smijenjen. Na njegovo mjesto došao je Emir Dobrača, još jedan direktor iz Naroda i pravde.

Ništa bolje nije u KJKP Vodovod i kanalizacija. Trenutno je na čelu preduzeća Adnan Šerak, također iz Naroda i pravde, a prije njega ViK je vodio njegov kolega iz stranke Rusmir Salić, a prije njega Enver Hadžiahmetović, također kadar NiP-a koji je bio i ministar komunalne privrede u Vladi KS.

Kada se sve sabere i oduzme dobro je da nam snijeg nije ušao u kuću, kada oni koji bi trebali raditi svoj posao, rade sve osim ono što treba.

Naravno, kapa dolje radnicima koji po minusu, snijegu i ledu pokušavaju očistiti što se očistiti da. Nisu oni krivi što imaju nesposoban menadžment.



