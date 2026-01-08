Direktor Rusmir Isak prisustvovao obilježavanju pravoslavnog Božića u KPZ Zenica

Direktor Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, Rusmir Isak, prisustvovao je danas obilježavanju pravoslavnog Božića u ovoj ustanovi, u okviru kojeg je za osuđena lica organizovan svečani ručak.

Program obilježavanja započeo je svetom liturgijom koju je predvodio protojerej Marko Maleš, nakon čega je upriličeno prigodno druženje u duhu praznika, zajedništva i međusobnog uvažavanja.

Direktor Isak tom prilikom uputio je čestitke osuđenim licima povodom velikog pravoslavnog blagdana, ističući važnost korištenja vremena izdržavanja kazne za lični napredak, promjenu i izgradnju pozitivnih životnih vrijednosti.

- Kroz ovakve aktivnosti nastojimo pružiti podršku osobama koje se nalaze na izdržavanju kazne, kako bi pronašli mir, unutrašnju snagu i motivaciju za prevazilaženje životnih izazova. Nastavit ćemo ulagati u procese resocijalizacije, obrazovanja i osnaživanja, s ciljem da po izlasku iz ustanove budu odgovorni i korisni članovi društva - poručio je Isak.

Obilježavanju pravoslavnog Božića, kao gost, prisustvovao je i župnik Župe Sveti Josip u Zenici, don Davor Topić, čime je dodatno naglašena poruka međureligijskog poštovanja i tolerancije.