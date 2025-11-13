Direktor KPZ Zenica uručio vrijednu donaciju: Dvije tone kupusa za Kantonalnu bolnicu Zenica

Direktor zeničkog zatvora, Rusmir Isak sa saradnicima, posjetio je danas Tarika Zulovića, direktora Kantonalne bolnice u Zenici.

Ovom prilikom, Isak je u ime zatvora u Zenici uručio vrijednu donaciju kuhinji zeničke bolnice i to dvije tone kupusa koje će, kako su kazali, u značajnoj mjeri doprinijeti njihovim prehrambenim potrebama.

Donirani kupus proizveli su osuđenici angažirani unutar Ekonomata, u okviru programa resocijalizacije i radne terapije, a ova aktivnost rezultat je proširenja poljoprivrednih kapaciteta unutar zatvora, čime su ostvareni viškovi u proizvodnji.

- Kao ustanova koja djeluje u interesu društva i zajednice, nastojimo pokazati da naš rad ne obuhvata samo zatvor, već i doprinos kroz konkretne, humane aktivnosti. S obzirom na ostvarene viškove kupusa, odlučili smo ih donirati institucijama s kojima imamo blisku saradnju. Kontaktirali smo sve zatvore na području Federacije BiH, a također smo se odlučili na ovaj gest i prema Kantonalnoj bolnici Zenica, koja brine o građanima i njihovom zdravlju. Ovakvim potezima želimo pokazati da zatvorski sistem može biti aktivan dio zajednice i dati pozitivan primjer – poručio je direktor Isak.

Direktor Kantonalne bolnice Zenica, Tarik Zulović, zahvalio je direktoru Isaku na vrijednoj donaciji, ističući da ovakvi primjeri saradnje i međuinstitucionalne podrške doprinose jačanju zajedničke brige za građane.

- Hvala što ste se sjetili i što ste pokazali brigu za zajednicu na ovaj način. Ovakvi primjeri saradnje između javnih institucija pokazuju da humanost i solidarnost nisu samo riječi, nego djela koja imaju stvarni uticaj. Donacija će nam uistinu značiti jer je riječ o domaćem, kvalitetnom proizvodu koji će biti iskorišten za potrebe naših pacijenata – kazao je Zulović.

Ova donacija još jednom potvrđuje društvenu odgovornost i humanost zeničkog zatvora, koji, pored svoje osnovne funkcije, doprinosi zajednici kroz konkretne i korisne poteze.