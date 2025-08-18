Din Bahtović koji je iskasapio prijatelja ostaje iza rešetaka godinu

Din Bahtović ostaje iza rešetaka narednu godinu zbog svirepog ubistva koje je počinio 9. marta ove godine u Visokom, kada je mučki ubio svog prijatelja inicijala P. E. iz Sarajeva, saznaje „Dnevni avaz“.

Sudija za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Dina Bahtovića prošlog mjeseca. Bahtović je smješten u Kazneno-popravnom zavodu Zenica.

Prerezao mu vrat

Kako se navodi u optužnici koju je objavilo Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, njih dvojica su bili u svom stanu tog kobnog dana s još jednom osobom.

Nakon kraće verbalne prepirke, tokom noći Bahtović je brutalno nasrnuo na P. E., koristeći više predmeta pogodnih za nanošenje povreda, i to s dva noža, sjekirom i čekićem. Žrtva je bila u stanju svijesti i pretrpjela je znatne bolove i patnju prema nalazu vještaka, a napad je doveo do smrtonosnih povreda.

Osumnjičeni je pokušao sakriti tijelo stavljajući isječene dijelove tijela u kofer te ga je premjestio u kupatilo, dok je u drugi kofer odložio sredstva izvršenja i lične stvari žrtve, s namjerom da ih kasnije ukloni.

- D. B., u namjeri da sakrije beživotno tijelo P. E., isto je stavio u jedan putni kofer crne boje, srednje veličine, prethodno mu prerezavši vrat kako bi beživotno tijelo cijelo moglo stati u kofer, nakon čega je kofer sa isječenim beživotnim tijelom premjestio u tuš kabinu kupatila, sa ciljem i namjerom da se kasnije riješi tijela odvoženjem na nepoznatu lokaciju, dok je u drugi kofer ljubičaste boje, također u namjeri da sakrije dokaze sa lica mjesta i sredstva izvršenja, stavio svoju odjeću, posteljinu, dva crna, naprijed opisana noža, sjekiru, čekić sa polomljenom drškom i lične dokumente P. E., koje je imao namjeru također uništiti zajedno sa beživotnim tijelom P. E. – navodi se u optužnici.

Nakon što je Bahtović počinio ovo ubistvo, tragove krvi pokušao je prekriti i uništiti dokaze koristeći boju i sprej. Mladić je istog dana uhapšen.

Prikrivanje tragova

Optuženi H. P., koji je višestruko osuđivan, tereti se da nije prijavio krivično djelo. On je, prema Tužilaštvu, nakon što mu je D. B. priznao ubistvo i pokazao tijelo, napustio stan a da nije obavijestio nadležne, iako je znao da bi njegova prijava omogućila brže rasvjetljavanje događaja.

Osoba koja je bila u stanu sa D. B. i P. E. sve je prespavala u susjednoj sobi te se u jutarnjim satima udaljila iz stana. D. B. se tereti za krivično djelo ubistvo na okrutan način, dok se H. P. tereti za neprijavljivanje krivičnog djela i učinitelja.